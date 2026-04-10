У Сумах зараз пекло: росіяни вдарили по людям

Російські війська здійснили атаку безпілотниками по Сумах, унаслідок чого постраждали люди.

Російський удар по Сумам

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, удар був прицільним і спрямованим по об’єкту цивільної інфраструктури.







Наразі відомо про постраждалих, однак їхня кількість та стан уточнюються. На місці працюють екстрені служби.

Інформація щодо масштабів руйнувань та наслідків атаки також уточнюється.

Влада закликає мешканців дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги .



