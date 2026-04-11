Жорстокий удар РФ по Сумах: кількість постраждалих знову зросла
commentss НОВИНИ Всі новини

Жорстокий удар РФ по Сумах: кількість постраждалих знову зросла

Ворог свідомо вдарив по житловому сектору, де немає поряд військових чи стратегічних важливих об'єктів

11 квітня 2026, 08:05
Кравцев Сергей

Вранці правоохоронці та рятувальники поновили інформацію щодо вечірніх ударів у п'ятницю по Сумах: 17 постраждалих, серед них – дитина. Крім того, пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок та близько 10 автомобілів.

Удар по Сумах. Фото: Поліція

"У місті Суми внаслідок удару травмовано 17 осіб, серед яких 14-річна дитина, троє чоловіків та 13 жінок різного віку. Також пошкоджено 12 багатоквартирних та один приватний житловий будинок, дитячий садок, 10 легкових автомобілів", – йдеться у повідомленні поліції Сумської області.

За інформацією ДСНС, перший удар припав по багатоповерхівці, внаслідок чого було зруйновано дах, спалахнула пожежа. Після ліквідації спалаху рятувальники розпочали демонтаж аварійних конструкцій. До медиків звернулися 5 людей із гострою реакцією на стрес.

Другий удар припав по іншому житловому будинку. Виникли пожежі на 1-му та 3-му поверхах. Рятувальники врятували поранену жінку та передали медикам.

За попередніми даними рятувальників, травмовано 5 людей, серед них – дитина.

У ДСНС зазначили, що було проведено евакуацію мешканців.

Загалом пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, дитячий садок та близько 10 автомобілів.

Зазначимо, раніше портал "Коментарі" повідомляв – російські війська здійснили атаку безпілотниками по Сумах, внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, удар був прицілений та спрямований по об'єкту цивільної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/police_su_region/36230
