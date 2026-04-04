Россия ударила по многоэтажке в Сумах: ФОТО
НОВОСТИ

Россия ударила по многоэтажке в Сумах: ФОТО

РФ атаковала дронами жилой сектор в Сумах: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

4 апреля 2026, 07:32
Кравцев Сергей

Российские оккупанты в ночь на субботу атаковали Сумы дронами, в результате чего зафиксировано попадание в многоэтажку, где сразу возник сильный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Удар по Сумах. Фото: ГСЧС

Глава области отметил, что россияне ударили по областному центру ударными БпЛА. Поднялся пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе.

В то же время и.о. мэра Сум Артем Кобзарь добавил, что было зафиксировано три взрыва. Также было еще одно попадание во дворе в этом же районе.

Как позже проинформировали в ГСЧС Украины, оккупанты попали в 16-этажное здание и частный жилищный сектор. Жителей горящей многоэтажки оперативно эвакуировали.

Предварительно травмированы 7 человек, среди них – один ребенок. Гражданам предоставляется вся необходимая помощь.

Читайте также на портале "Комментарии" — 3 апреля, российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Шосткинской общине в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

"В результате одного из ударов по Шостке погибла 59-летняя женщина. Среди раненых – ее родные. В это утро враг ударил по Шостке четырьмя КАБами. Под ударом – частные жилые дома, многоэтажка", — отметил глава области.

Как сообщил городской голова Шостки Николай Нога, во время массированной атаки по Шосткинской общине российская авиабомба попала в многоэтажку. Там разрушен подъезд. Кроме этого, повреждены еще 12 частных домов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Сумском районе стражи порядка задокументировали новые атаки российских беспилотников по гражданским объектам, в результате которых пострадали мирные жители. Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

