Россия ударила по многоэтажке в Сумах: ФОТО

Российские оккупанты в ночь на субботу атаковали Сумы дронами, в результате чего зафиксировано попадание в многоэтажку, где сразу возник сильный пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Удар по Сумах. Фото: ГСЧС

Глава области отметил, что россияне ударили по областному центру ударными БпЛА. Поднялся пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе.

В то же время и.о. мэра Сум Артем Кобзарь добавил, что было зафиксировано три взрыва. Также было еще одно попадание во дворе в этом же районе.

Как позже проинформировали в ГСЧС Украины, оккупанты попали в 16-этажное здание и частный жилищный сектор. Жителей горящей многоэтажки оперативно эвакуировали.

Предварительно травмированы 7 человек, среди них – один ребенок. Гражданам предоставляется вся необходимая помощь.

