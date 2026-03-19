Дроны атаковали гражданских в Сумской области: есть раненые, – прокуратура

В Сумском районе стражи порядка задокументировали новые атаки российских беспилотников по гражданским объектам, в результате которых пострадали мирные жители.

В Сумской области дроны атаковали автомобили и дом, пострадали люди

Как передают "Комментарии", об этом сообщает прокуратура Сумской области.

По данным следствия, 19 марта около 09:10 враг атаковал беспилотником гражданский автомобиль в Ворожбянском обществе.

В результате удара ранения получили двое мужчин в возрасте 65 и 64 года.

Кроме того, еще один случай зафиксирован в Хотинской общине Сумского района. Там русский дрон попал в домовладение мирных жителей 17 марта.

59-летний владелец дома получил ранение, однако обратился за помощью только через несколько дней.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по статье о военных преступлениях.

Расследование проводят следственные полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Читайте также в "Комментариях", что в ночь на 19 марта Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе . Основной целью стал Невинномысский комбинат "Азот", один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. В промышленной зоне Невинномысского прозвучала серия мощных взрывов, о чем сообщали местные мониторинговые каналы и губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, падение обломков беспилотников наблюдалось в районе Кочубеевского округа. Пострадала одна женщина, находящаяся под наблюдением медиков, угрозы ее жизни нет. Невинномысский "Азот" входит в состав группы компаний "Еврохим", одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Предприятие специализируется на выпуске не только удобрений, но и химических компонентов, в частности, уксусной кислоты, используемой и в промышленности, и в производстве взрывчатых веществ.