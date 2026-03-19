Дрони атакували цивільних на Сумщині: є поранені, – прокуратура

У Сумському районі правоохоронці задокументували нові атаки російських безпілотників по цивільних об’єктах, унаслідок яких постраждали мирні жителі.

На Сумщині дрони атакували автівки і будинок, постраждали люди

Як передають "Коментарі", про це повідомляє прокуратура Сумської області.

За даними слідства, 19 березня близько 09:10 ворог атакував безпілотником цивільний автомобіль у Ворожбянській громаді.

Унаслідок удару поранення отримали двоє чоловіків віком 65 та 64 роки.

Що відомо

Крім того, ще один випадок зафіксовано у Хотінській громаді Сумського району. Там російський дрон влучив у домоволодіння мирних жителів 17 березня.

59-річний власник будинку зазнав поранення, однак звернувся по медичну допомогу лише через кілька днів.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

Розслідування здійснюють слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Читайте також в "Коментарях", що у ніч на 19 березня Ставропольський край РФ зазнав масованої атаки дронів-камікадзе. Основною ціллю став Невинномиський комбінат "Азот", один із найбільших у світі виробників мінеральних добрив. У промисловій зоні Невинномиська пролунала серія потужних вибухів, про що повідомляли місцеві моніторингові канали та губернатор краю Володимир Володимиров. За його словами, падіння уламків безпілотників спостерігалося в районі Кочубеївського округу. Постраждала одна жінка, яка перебуває під наглядом медиків, загрози її життю немає. Невинномиський "Азот" входить до складу групи компаній "Єврохім", одного з провідних світових виробників мінеральних добрив. Підприємство спеціалізується на випуску не лише добрив, а й хімічних компонентів, зокрема оцтової кислоти, що використовується і в промисловості, і у виробництві вибухових речовин.