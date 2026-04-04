Росія вдарила по багатоповерхівці у Сумах: ФОТО

Російські окупанти в ніч на суботу атакували Суми дронами, внаслідок чого зафіксовано попадання в багатоповерхівку, де одразу виникла сильна пожежа. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Сумської ОВ Олег Григоров.

Удар по Сумах. Фото: ДСНС

Глава області зазначив, що росіяни вдарили по обласному центру ударними БПЛА. Піднялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки у Зарічному районі.

Водночас в.о. мера Сум Артем Кобзар додав, що було зафіксовано три вибухи. Також було ще одне влучення у дворі у цьому ж районі.

Як пізніше поінформували до ДСНС України, окупанти потрапили до 16-поверхової будівлі та приватного житлового сектору. Жителів багатоповерхівки, що горить, оперативно евакуювали.

Попередньо травмовано 7 осіб, серед них одна дитина. Громадянам надається вся необхідна допомога.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 3 квітня, російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Шосткінській громаді на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської ОВ Олег Григоров.

"В результаті одного з ударів по Шостці загинула 59-річна жінка. Серед поранених – її рідні. Цього ранку ворог ударив по Шостці чотирма КАБами. Під ударом – приватні житлові будинки, багатоповерхівка", — зазначив голова області.

Як повідомив міський голова Шостки Микола Нога, під час масованої атаки по Шосткінській громаді російська авіабомба потрапила до багатоповерхівки. Там зруйновано під'їзд. Крім цього, пошкоджено ще 12 приватних будинків.

