РФ накрыла огнем Сумы: что известно о последствиях

В ночь на 21 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по областному центру Сумы.

Удар по Сумах. Фото: из открытых источников

По информации и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря, в Заречном районе города зафиксировано более 5 попаданий БПЛА.

Враг атаковал жилой сектор, нанеся сознательный удар по гражданским: повреждены многоэтажки, выбиты окна, горят гражданские машины. Один из дронов попал в крышу лечебного учреждения.

По предварительным данным, травмированы 4 человека, среди которых — 17-летний ребенок. Он вместе с двумя мужчинами госпитализирован в больницу. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

Врачи продолжают оказывать медицинскую помощь. У пострадавших в основном диагностируют острую реакцию на стресс. Информация уточняется.

Читайте также на портале "Комментарии" — правоохранители и спасатели обновили информацию относительно вечерних ударов в пятницу по Сумам: 17 пострадавших, среди них – ребенок. Кроме того, повреждены 11 многоквартирных домов, детский сад и около 10 автомобилей.

Также издание "Комментарии" сообщало – заявления о якобы угрозе полуокружения Сум не имеют под собой реальных оснований и искажают ситуацию на фронте. Об этом сообщили аналитики DeepState, которые отслеживают обстановку на приграничных территориях.

По их данным, российские силы действительно усилили давление на Сумскую область, однако говорить о блокировании города или даже приближении к нему – преждевременно. Распространяемые в сети версии о "критической ситуации" не подтверждаются ни оперативной обстановкой, ни картой боевых действий.

