Путін заявив про наближення кінця війни: чи справді мир вже близько

Професор міжнародної політики Бірмінгемського університету Скотт Лукас вважає, що заява російського диктатора Володимира Путіна про нібито "наближення завершення війни" не свідчить про готовність Кремля до компромісу. За його словами, це може бути частиною інформаційної кампанії, спрямованої на внутрішню аудиторію Росії та країни Заходу.

Російський диктатор Володимир Путін.

Скотт Лукас в інтерв’ю "24 каналу" заявив, що медійний ажіотаж навколо слів Путіна значно перебільшений. Аналітик наголошує, що російський лідер не заявляв про домовленість щодо миру, або ж про готовність припинити бойові дії. Крім того, фраза про “закінчення війни” проти України прозвучала лише наприкінці його тривалого виступу й не була центральною темою промови.

Лукас вважає, що Кремль намагається заспокоїти російське суспільство, яке дедалі більше втомлюється від затяжної війни та її наслідків. Саме тому Путін змушений демонструвати впевненість у швидкому завершенні конфлікту.

"Багато росіян втомилися від вторгнення і хочуть, щоб усе це закінчилося. Тому логічно, що Путін каже, що скоро все закінчиться", – каже професор.

Однак, на думку професора, справжній сигнал полягає в іншому. Російська влада, ймовірно, розраховує не на переговорний компроміс, а на посилення тиску США на Україну. У Кремлі можуть сподіватися, що Вашингтон змусить Київ погодитися на умови Москви.

"І це цікаво, бо ми перебуваємо у моменті, коли переговори між Україною, Росією та США зайшли у глухий кут. Але чомусь російська сторона стверджує, що зможе добитися від Вашингтону тиску на Київ на своїх умовах. Це набагато важливіший висновок, бо він показує, як поводяться росіяни", – пояснює професор.

Як наслідок Скотт Лукас переконаний, що підстав говорити про швидке завершення війни наразі немає. На його думку, війна в Україні може тривати ще довго, адже Путін не відмовився від стратегічної мети, яка полягає у посилення контролю над Україною.

