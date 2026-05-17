Путін змінив своє ставлення до Зеленського: який ключовий момент

Професор американістики Скотт Лукас заявив, що російський диктатор Володимир Путін останнім часом пом’якшив публічну риторику щодо президента України Володимира Зеленського. Однак це не означає реальної зміни позиції Кремля щодо України чи можливого миру.

Володимир Путін та Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Скотт Лукас під час інтерв’ю "24 Каналу" зауважив, російський лідер уперше за тривалий час назвав президента України "паном Зеленським", хоча раніше використовував переважно різкі та принизливі формулювання. Однак Лукас вказує, що Кремль навмисно уникає звернення "президент Зеленський".

На думку професора, це демонструє, що Москва не готова визнавати українського президента рівноправним партнером для переговорів. Лукас зауважив, що справжнім сигналом зміни підходу могла б стати особиста зустріч Путіна із Зеленським на нейтральній території, наприклад у Європі чи третій країні.

"Якщо Путін має справжній намір мати справу із Зеленським як з рівним, то він погодиться на особисту зустріч з ним за межами Росії. Це було б серйозним сигналом", — наголосив Лукас.

За його словами, Путін ніколи не визнає Зеленського рівним, тому що не визнає Україну країною, рівною Росії. Лукас вважає, що Кремль досі сприймає Україну як територію, яку прагне підпорядкувати своєму впливу.

Крім того, Лукас прокоментував заяви Путіна про можливу зустріч із Зеленським лише на фінальному етапі мирних домовленостей. На його переконання, це радше спроба нав’язати Україні власні умови, ніж реальна готовність до компромісу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що професор зі США висміяв заяви Трампа про швидкий мир в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Трамп і Путін можуть запропонувати Україні "фінський сценарій" закінчення війни.