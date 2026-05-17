Путин изменил свое отношение к Зеленскому: какой ключевой момент
Путин изменил свое отношение к Зеленскому: какой ключевой момент

Почему новая риторика Владимира Путина по отношению к Владимиру Зеленскому не свидетельствует о реальном изменении позиции Кремля.

17 мая 2026, 17:00
Slava Kot

Профессор американистики Скотт Лукас заявил, что российский диктатор Владимир Путин в последнее время смягчил публичную риторику по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако это не означает реального изменения позиции Кремля в отношении Украины или возможного мира.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Скотт Лукас во время интервью "24 Каналу" отметил, что российский лидер впервые за длительное время назвал президента Украины "господин Зеленский", хотя ранее использовал преимущественно резкие и унизительные формулировки. Однако Лукас указывает, что Кремль намеренно избегает обращения "президент Зеленский".

По мнению профессора, это показывает, что Москва не готова признавать украинского президента равноправным партнером для переговоров. Лукас отметил, что настоящим сигналом изменения подхода могла бы стать личная встреча Путина с Зеленским на нейтральной территории, например, в Европе или третьей стране.

"Если Путин намерен иметь дело с Зеленским как с равным, то он согласится на личную встречу с ним за пределами России. Это было бы серьезным сигналом", — подчеркнул Лукас.

По его словам, Путин никогда не признает Зеленского равным, потому что не признает Украину страной, равной России. Лукас считает, что Кремль до сих пор воспринимает Украину как территорию, стремящуюся подчинить своему влиянию.

Кроме того, Лукас прокомментировал заявления Путина о возможной встрече с Зеленским только на финальном этапе мирных договоренностей. По его убеждению, это, скорее, попытка навязать Украине собственные условия, чем реальная готовность к компромиссу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что профессор из США высмеял заявления Трампа о скором мире в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп и Путин могут предложить Украине "финский сценарий" окончания войны.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tzke88z2A6I&t=1s
