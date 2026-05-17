Путин заявил о приближении конца войны: действительно ли мир уже близок

Профессор международной политики Бирмингемского университета Скотт Лукас считает, что заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "приближающемся завершении войны" не свидетельствует о готовности Кремля к компромиссу. По его словам, это может являться частью информационной кампании, направленной на внутреннюю аудиторию России и страны Запада.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Скотт Лукас в интервью "24 каналу" заявил, что медийный ажиотаж вокруг слов Путина значительно преувеличен. Аналитик отмечает, что российский лидер не заявлял о договоренности о мире, или о готовности прекратить боевые действия. Кроме того, фраза об окончании войны против Украины прозвучала лишь в конце его длительного выступления и не была центральной темой речи.

Лукас считает, что Кремль пытается успокоить российское общество, все устающее от затяжной войны и ее последствий. Именно поэтому Путин вынужден демонстрировать уверенность в скорейшем завершении конфликта.

"Многие россияне устали от вторжения и хотят, чтобы все это закончилось. Поэтому логично, что Путин говорит, что скоро все закончится", – говорит профессор.

Однако, по мнению профессора, подлинный сигнал заключается в другом. Российские власти, вероятно, рассчитывают не на переговорный компромисс, а на усиление давления США на Украину. В Кремле могут надеяться, что Вашингтон заставит Киев согласиться с условиями Москвы.

"И это интересно, потому что мы находимся в моменте, когда переговоры между Украиной, Россией и США зашли в тупик. Но почему-то российская сторона утверждает, что сможет добиться от Вашингтона давления на Киев на своих условиях. Это гораздо более важный вывод, потому что он показывает, как ведут себя россияне", — пояснил профессор.

Как следствие Скотт Лукас убежден, что оснований говорить о скором завершении войны пока нет. По его мнению, война в Украине может продолжаться еще долго, ведь Путин не отказался от стратегической цели, заключающейся в усилении контроля над Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда закончится война в Украине. В Германии сделали пасмурный прогноз.

Также "Комментарии" писали, почему новая риторика Владимира Путина по отношению к Владимиру Зеленскому не свидетельствует о реальном изменении позиции Кремля.