Путин заявил о приближении конца войны: действительно ли мир уже близок

Slava Kot
Профессор международной политики Бирмингемского университета Скотт Лукас считает, что заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы "приближающемся завершении войны" не свидетельствует о готовности Кремля к компромиссу. По его словам, это может являться частью информационной кампании, направленной на внутреннюю аудиторию России и страны Запада.
Скотт Лукас в интервью "24 каналу" заявил, что медийный ажиотаж вокруг слов Путина значительно преувеличен. Аналитик отмечает, что российский лидер не заявлял о договоренности о мире, или о готовности прекратить боевые действия. Кроме того, фраза об окончании войны против Украины прозвучала лишь в конце его длительного выступления и не была центральной темой речи.
Лукас считает, что Кремль пытается успокоить российское общество, все устающее от затяжной войны и ее последствий. Именно поэтому Путин вынужден демонстрировать уверенность в скорейшем завершении конфликта.
Однако, по мнению профессора, подлинный сигнал заключается в другом. Российские власти, вероятно, рассчитывают не на переговорный компромисс, а на усиление давления США на Украину. В Кремле могут надеяться, что Вашингтон заставит Киев согласиться с условиями Москвы.
Как следствие Скотт Лукас убежден, что оснований говорить о скором завершении войны пока нет. По его мнению, война в Украине может продолжаться еще долго, ведь Путин не отказался от стратегической цели, заключающейся в усилении контроля над Украиной.
