"Псковських десантників" зрівняли з українською землею: 7-й корпус ДШВ розкрив деталі операції

Кравцев Сергей
У центрі населеного пункту Гришино на Донеччині внаслідок авіаудару Сил оборони знищено групу російських окупантів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 7-го корпусу БР ДШВ.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Повідомляється, що днями українські захисники завдали точного авіаудару зі скупчення живої сили противника в центральній частині Гришино.
За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 15 окупантів — військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, так званих "псковських десантників".
