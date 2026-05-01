"Псковських десантників" зрівняли з українською землею: 7-й корпус ДШВ розкрив деталі операції

У центрі населеного пункту Гришино на Донеччині внаслідок авіаудару Сил оборони знищено групу російських окупантів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 7-го корпусу БР ДШВ.

"Противник продовжує тиск на Гришине, намагаючись прорвати оборону і закріпитися в населеному пункті. Як укриття ворог використовує житлові та громадські будівлі. У відповідь підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ здійснюють розвідку та працюють зі скупчення росіян", – йдеться у зведенні.

Повідомляється, що днями українські захисники завдали точного авіаудару зі скупчення живої сили противника в центральній частині Гришино.

За попередніми даними, ліквідовано щонайменше 15 окупантів — військовослужбовців 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ, так званих "псковських десантників".

