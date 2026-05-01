"Псковских десантников" сровняли с украинской землей: 7-й корпус ДШВ раскрыл детали операции

В центре населённого пункта Гришино в Донецкой области в результате авиаудара Сил обороны уничтожена группа российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 7-го корпуса БР ДШВ.

"Противник продолжает давление на Гришино, пытаясь прорвать оборону и закрепиться в населенном пункте. В качестве укрытия враг использует жилые и общественные здания. В ответ подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ осуществляют разведку и работают по скоплению россиян", – говорится в сводке.

Сообщается, что на днях украинские защитники нанесли точный авиаудар по скоплению живой силы противника в центральной части Гришино.

По предварительным данным, ликвидировано как минимум 15 оккупантов – военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ, так называемых "псковских десантников".

