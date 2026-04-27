Соотношение потерь в войне РФ против Украины изменилось: президент Финляндии раскрыл новые цифры
Соотношение потерь в войне РФ против Украины изменилось: президент Финляндии раскрыл новые цифры

ВСУ продолжают перемалывать российскую военную машину

27 апреля 2026, 07:25
Автор:
Кравцев Сергей

Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военных, нежели Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Соотношение потерь в войне РФ против Украины изменилось: президент Финляндии раскрыл новые цифры

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца — извините за мрачность, и я понимаю, что это жесткие слова, но за последние четыре месяца Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 000 до 35 000 российских солдат", — заявил президент Финляндии.

Он также отметил, что удары были нанесены с помощью дронов, при соотношении одного погибшего украинца к пяти ликвидированных россиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия продолжает свое наступление в Украине. Однако есть ли признаки того, что оккупанты истощены и вины вынужденно остановятся? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – житель Дагестана поделился историями о потерях среди своих родственников, участвовавших в боевых действиях против Украины. По его словам, значительная часть близких оказалась на фронте, однако вернуться смогли не все.

Он рассказал, что один из его родственников пропал без вести после участия в боях под Бахмутом. По его словам, связь с ним оборвалась более полутора лет назад, и с тех пор никакой информации о его судьбе нет.

Другой родственник, по его словам, получил ранения в ходе боевых действий и смог вернуться. В то же время он подчеркивает, что подобные истории массовые, а потери среди знакомых и земляков — значительные.




Источник: https://t.me/ClashReport/80769
