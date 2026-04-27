Співвідношення втрат у війні РФ проти України змінилося: президент Фінляндії розкрив нові цифри

Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військових, ніж Україна. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або поранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", — заявив президент Фінляндії.

Він також зазначив, що ударів було завдано за допомогою дронів, при співвідношенні одного загиблого українця до п'яти ліквідованих росіян.

