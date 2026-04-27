Кравцев Сергей
Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військових, ніж Україна. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Він також зазначив, що ударів було завдано за допомогою дронів, при співвідношенні одного загиблого українця до п'яти ліквідованих росіян.
Читайте також на порталі "Коментарі" – російська армія продовжує свій наступ в Україні. Проте чи є ознаки того, що окупанти виснажені та провини вимушено зупиняться? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Також видання "Коментарі" повідомляло – мешканець Дагестану поділився історіями про втрати серед своїх родичів, які брали участь у бойових діях проти України. За його словами, значна частина близьких виявилася на фронті, проте повернутися змогли не всі.
Він розповів, що один із його родичів зник безвісти після участі в боях під Бахмутом. За його словами, зв'язок з ним обірвався понад півтора року тому, і відтоді жодної інформації про його долю немає.
Інший родич, за його словами, отримав поранення під час бойових дій та зміг повернутися. Водночас він наголошує, що подібні історії масові, а втрати серед знайомих та земляків — значні.