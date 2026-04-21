Житель Дагестана поделился историями о потерях среди своих родственников, участвовавших в боевых действиях против Украины. По его словам, значительная часть близких оказалась на фронте, однако вернуться смогли не все.

Житель Дагестана о потерях армии России на войне против Украины

Он рассказал, что один из его родственников пропал без вести после участия в боях под Бахмутом. По его словам, связь с ним оборвалась более полутора лет назад, и с тех пор никакой информации о его судьбе нет.

Другой родственник, по его словам, получил ранения в ходе боевых действий и смог вернуться. В то же время он подчеркивает, что подобные истории массовые, а потери среди знакомых и земляков — значительные.

По его словам, боевые действия сопровождаются ежедневными потерями, и многие военные России погибают на передовой.

Отдельно он выразил недовольство ситуацией внутри российских подразделений. По его словам, отдельные формирования, в частности связанные с "Ахматом", реже вовлекаются в боевые действия на передовой и находятся в тылу, в то время как другие подразделения несут основные потери.

Обнародованная информация является свидетельством об отношении российского командования к солдатам России и интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России сестра военнослужащего Юрия Винницкого заявила о его возможном незаконном содержании без надлежащих процессуальных решений. Она обнародовала видеообращение, в котором сообщила, что ее брат находится под стражей уже более двух недель.

По ее словам, 26 марта 2026 г. Винницкого задержала военная комендатура в городе Губкин Белгородской области. После этого его вывезли в Курскую область, где он находится на территории воинской части. Родственница утверждает, что за это время в отношении него не было открыто уголовное производство, не проводится проверка и отсутствуют какие-либо решения суда. Она также заявляет, что документы после задержания не были переданы военному следственному органу. По ее словам, следственные органы сообщили об отсутствии оснований для проведения проверки, а воинская часть, где он числится, не принимает никаких решений, ссылаясь именно на отсутствие результатов такой проверки. В результате ситуация, по утверждению семьи, оказалась в правовом вакууме.

