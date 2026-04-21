Ткачова Марія
Житель Дагестана поделился историями о потерях среди своих родственников, участвовавших в боевых действиях против Украины. По его словам, значительная часть близких оказалась на фронте, однако вернуться смогли не все.
Житель Дагестана о потерях армии России на войне против Украины
Он рассказал, что один из его родственников пропал без вести после участия в боях под Бахмутом. По его словам, связь с ним оборвалась более полутора лет назад, и с тех пор никакой информации о его судьбе нет.
Другой родственник, по его словам, получил ранения в ходе боевых действий и смог вернуться. В то же время он подчеркивает, что подобные истории массовые, а потери среди знакомых и земляков — значительные.
По его словам, боевые действия сопровождаются ежедневными потерями, и многие военные России погибают на передовой.
Отдельно он выразил недовольство ситуацией внутри российских подразделений. По его словам, отдельные формирования, в частности связанные с "Ахматом", реже вовлекаются в боевые действия на передовой и находятся в тылу, в то время как другие подразделения несут основные потери.
Обнародованная информация является свидетельством об отношении российского командования к солдатам России и интенсивностью боевых действий.