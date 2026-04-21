Суспільство Війна з Росією «Наши там в кашу»: втрати на фронті зростають, росіяни кипішують
«Наши там в кашу»: втрати на фронті зростають, росіяни кипішують

Житель Дагестану розповів про зниклих і поранених родичів, які брали участь у війні проти України, та поскаржився на великі втрати

21 квітня 2026, 18:31
Ткачова Марія

Житель Дагестану поділився історіями про втрати серед своїх родичів, які брали участь у бойових діях проти України. За його словами, значна частина близьких опинилася на фронті, однак повернутися змогли не всі.

Він розповів, що один із його родичів зник безвісти після участі у боях під Бахмутом. За його словами, зв’язок із ним обірвався понад півтора року тому, і з того часу жодної інформації про його долю немає.

Інший родич, за його словами, отримав поранення під час бойових дій і зміг повернутися. Водночас він підкреслює, що подібні історії є масовими, а втрати серед знайомих і земляків — значними.

За його словами, бойові дії супроводжуються щоденними втратами, і багато військових рф гинуть на передовій.

Окремо він висловив невдоволення ситуацією всередині російських підрозділів. За його словами, окремі формування, зокрема пов’язані з “Ахматом”, рідше залучаються до бойових дій на передовій і перебувають у тилу, тоді як інші підрозділи несуть основні втрати.

Оприлюднена інформація є свідченням про ставлення російського командування до солдатів рф та інтенсивністю бойових дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії сестра військовослужбовця Юрія Винницького заявила про його можливе незаконне утримання без належних процесуальних рішень. Вона оприлюднила відеозвернення, у якому повідомила, що її брат перебуває під вартою вже понад два тижні.
За її словами, 26 березня 2026 року Винницького затримала військова комендатура у місті Губкін Бєлгородської області. Після цього його вивезли до Курської області, де він утримується на території військової частини. Родичка стверджує, що за цей час щодо нього не було відкрито кримінального провадження, не проводиться перевірка і відсутні будь-які рішення суду. Вона також заявляє, що документи після затримання не були передані до військового слідчого органу. За її словами, слідчі органи повідомили про відсутність підстав для проведення перевірки, а військова частина, де він числиться, не ухвалює жодних рішень, посилаючись саме на відсутність результатів такої перевірки. У результаті ситуація, як стверджує родина, опинилася у правовому вакуумі.



