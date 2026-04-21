«Наши там в кашу»: втрати на фронті зростають, росіяни кипішують

Житель Дагестану поділився історіями про втрати серед своїх родичів, які брали участь у бойових діях проти України. За його словами, значна частина близьких опинилася на фронті, однак повернутися змогли не всі.

Житель Дагестану про втрати армії рф на війні проти України

Він розповів, що один із його родичів зник безвісти після участі у боях під Бахмутом. За його словами, зв’язок із ним обірвався понад півтора року тому, і з того часу жодної інформації про його долю немає.

Інший родич, за його словами, отримав поранення під час бойових дій і зміг повернутися. Водночас він підкреслює, що подібні історії є масовими, а втрати серед знайомих і земляків — значними.

За його словами, бойові дії супроводжуються щоденними втратами, і багато військових рф гинуть на передовій.

Окремо він висловив невдоволення ситуацією всередині російських підрозділів. За його словами, окремі формування, зокрема пов’язані з “Ахматом”, рідше залучаються до бойових дій на передовій і перебувають у тилу, тоді як інші підрозділи несуть основні втрати.

Оприлюднена інформація є свідченням про ставлення російського командування до солдатів рф та інтенсивністю бойових дій.

