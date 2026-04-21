15 діб без справи: сестра заявила про незаконне утримання військового

У Росії сестра військовослужбовця Юрія Винницького заявила про його можливе незаконне утримання без належних процесуальних рішень. Вона оприлюднила відеозвернення, у якому повідомила, що її брат перебуває під вартою вже понад два тижні.

Незаконне утримання солдата рф

За її словами, 26 березня 2026 року Винницького затримала військова комендатура у місті Губкін Бєлгородської області. Після цього його вивезли до Курської області, де він утримується на території військової частини.

Родичка стверджує, що за цей час щодо нього не було відкрито кримінального провадження, не проводиться перевірка і відсутні будь-які рішення суду. Вона також заявляє, що документи після затримання не були передані до військового слідчого органу.

За її словами, слідчі органи повідомили про відсутність підстав для проведення перевірки, а військова частина, де він числиться, не ухвалює жодних рішень, посилаючись саме на відсутність результатів такої перевірки. У результаті ситуація, як стверджує родина, опинилася у правовому вакуумі.

Окрім цього, сестра заявляє про можливі порушення під час затримання та утримання. Зокрема, йдеться про застосування кайданків без необхідності та неналежні умови перебування у комендатурі.

Також вона звертає увагу на соціальні наслідки ситуації. За її словами, затриманий не отримує жодних виплат, пропускає роботу, при цьому утримує двох дітей і має орендоване житло.

У зв’язку з цим родина вже подала звернення до прокуратури, а також адміністративний позов до гарнізонного військового суду з вимогою визнати дії незаконними та забезпечити захист прав затриманого.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що дружина російського військовослужбовця, який зник безвісти, заявила про можливе приховування втрат у підрозділі та відсутність будь-якої комунікації з родинами бійців. Вона оприлюднила відеозвернення, у якому звинуватила командування у байдужому ставленні та небажанні розкривати інформацію про долю військових.

Йдеться про Дениса Бодрого, який проходив службу у складі 102-го гвардійського мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії РФ. За словами його дружини Ксенії, військовий зник 26 листопада 2025 року в районі населеного пункту Полтавка, після чого зв’язок із ним обірвався. З того часу, за її словами, командування не надало родині жодної конкретної інформації про обставини зникнення чи можливе місцеперебування військового. Натомість родичам надходять лише стандартні повідомлення про статус “зниклий безвісти”. Жінка стверджує, що керівництво підрозділу, яке перебуває у Ростовській області, уникає відповідей і пояснює відсутність інформації посиланням на її “секретність”. Водночас вона заявляє про значні втрати серед особового складу.

