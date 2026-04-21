15 суток без дела: сестра заявила о незаконном задержании военного

В России сестра военнослужащего Юрия Винницкого заявила о его возможном незаконном содержании без надлежащих процессуальных решений. Она обнародовала видеообращение, в котором сообщила, что ее брат находится под стражей уже более двух недель.

Незаконное задержание солдата рф

По ее словам, 26 марта 2026 г. Винницкого задержала военная комендатура в городе Губкин Белгородской области. После этого его вывезли в Курскую область, где он находится на территории воинской части.

Родственница утверждает, что за это время в отношении него не было открыто уголовное производство, не проводится проверка и отсутствуют какие-либо решения суда. Она также заявляет, что документы после задержания не были переданы военному следственному органу.

По ее словам, следственные органы сообщили об отсутствии оснований для проведения проверки, а воинская часть, где он числится, не принимает никаких решений, ссылаясь именно на отсутствие результатов такой проверки. В результате ситуация, по утверждению семьи, оказалась в правовом вакууме.

Кроме того, сестра заявляет о возможных нарушениях при задержании и содержании. В частности, речь идет о применении наручников без необходимости и ненадлежащих условиях пребывания в комендатуре.

Также она обращает внимание на социальные последствия ситуации. По ее словам, задержанный не получает никаких выплат, пропускает работу, при этом содержит двоих детей и имеет арендованное жилье.

В связи с этим семья уже подала обращение в прокуратуру, а также административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать действия незаконными и обеспечить защиту прав задержанного.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что жена пропавшего без вести российского военнослужащего заявила о возможном сокрытии потерь в подразделении и отсутствии какой-либо коммуникации с семьями бойцов. Она обнародовала видеообращение, в котором обвинила командование в безразличном отношении и нежелании раскрывать информацию о судьбе военных.

Речь идет о Денисе Бодром, который проходил службу в составе 102-го гвардейского мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии РФ. По словам его супруги Ксении, военный исчез 26 ноября 2025 года в районе населенного пункта Полтавка, после чего связь с ним оборвалась. С того времени, по ее словам, командование не предоставило семье никакой конкретной информации об обстоятельствах исчезновения или возможном местонахождении военного. Родственникам же поступают только стандартные сообщения о статусе “пропавшей без вести”. Женщина утверждает, что руководство находящегося в Ростовской области подразделения избегает ответов и объясняет отсутствие информации ссылкой на ее "секретность". В то же время, она заявляет о значительных потерях среди личного состава.

