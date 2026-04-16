Смысл войны будет потерян: что станет настоящим сигналом о том, что армия РФ истощена

Кравцев Сергей
Российская армия продолжает свое наступление в Украине. Однако есть ли признаки того, что оккупанты истощены и вины вынужденно остановятся? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил в эфире "24 Канала", что для России каждый день войны становится все дороже, ведь ее потери, в том числе на фронте, только растут. Также россиянам все сложнее пополнять свое войско даже при больших средствах, которые они готовы выплачивать контрактникам.
Кузан объяснил, что в российских регионах выплаты тем мужчинам, подписывающим контракт на службу в российской армии, достигают 26 тысяч долларов. Конечно, не все эти деньги доходят непосредственно до наемника, но в депрессивных регионах россияне таких сумм никогда не видели.
Эксперт напомнил заявление заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о том, что Украина наносит врагу вдвое, а иногда и втрое больше потерь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Речь идет о со 120 до 250 человек на квадратный километр, а на некоторых участках – с 80 человек. Он заметил, как сразу выросла цена, которую враг платит за каждый квадратный километр украинской земли.
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в интервью "Укринформу", что РФ активизирует поиск человеческого ресурса для войны против Украины, в частности, внедряя новые механизмы мобилизации через следственные изоляторы и учреждения высшего образования.
По его словам, с учетом роста роли беспилотников потери российских войск могут и дальше увеличиваться.
Он добавил, что эффективность украинских FPV-дронов оценивается на уровне 80-90%.
В частности, сейчас действуют две основные схемы. Первая – через правоохранительную систему. Если раньше вербовали осужденных, то сейчас работа ведется с подозреваемыми и обвиняемыми.
Читайте на портале "Комментарии" — Сырский назвал площадь освобожденной от РФ территории Украины за март.