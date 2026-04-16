Смысл войны будет потерян: что станет настоящим сигналом о том, что армия РФ истощена

Российская армия продолжает свое наступление в Украине. Однако есть ли признаки того, что оккупанты истощены и вины вынужденно остановятся? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил в эфире "24 Канала", что для России каждый день войны становится все дороже, ведь ее потери, в том числе на фронте, только растут. Также россиянам все сложнее пополнять свое войско даже при больших средствах, которые они готовы выплачивать контрактникам.

Кузан объяснил, что в российских регионах выплаты тем мужчинам, подписывающим контракт на службу в российской армии, достигают 26 тысяч долларов. Конечно, не все эти деньги доходят непосредственно до наемника, но в депрессивных регионах россияне таких сумм никогда не видели.

"Поэтому это социальный договор между властями России и их народом, который недавно работал. В то же время показатели рекрутинга остаются одинаковыми за 2025-й – 409 – 418 тысяч человек в год. А показатели потерь выросли вдвое", – подчеркнул он.

Эксперт напомнил заявление заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о том, что Украина наносит врагу вдвое, а иногда и втрое больше потерь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Речь идет о со 120 до 250 человек на квадратный километр, а на некоторых участках – с 80 человек. Он заметил, как сразу выросла цена, которую враг платит за каждый квадратный километр украинской земли.

"Это означает продолжение идеи, начатой министром обороны Михаилом Федоровым по поводу того, что Россия должна терять в месяц 50 тысяч человек. Когда удастся добиться этой цифры, российское продвижение не просто будет остановлено. Тогда вообще смысл войны будет потерян. Россияне будут воевать себе в минус", – отметил Сергей Кузан.

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил в интервью "Укринформу", что РФ активизирует поиск человеческого ресурса для войны против Украины, в частности, внедряя новые механизмы мобилизации через следственные изоляторы и учреждения высшего образования.

По его словам, с учетом роста роли беспилотников потери российских войск могут и дальше увеличиваться.

"До июня мы можем выйти на показатель около 40 тысяч ликвидированных окупантов в месяц, а возможно и больше – в зависимости от наращивания количества дронов", – отметил эксперт.

Он добавил, что эффективность украинских FPV-дронов оценивается на уровне 80-90%.

В частности, сейчас действуют две основные схемы. Первая – через правоохранительную систему. Если раньше вербовали осужденных, то сейчас работа ведется с подозреваемыми и обвиняемыми.

"Следователи ведомств, в частности ФСБ, МВД и наркоконтроля, предлагают соглашение: вместо нескольких лет заключения – контракт и служба на фронте. После этого обещают "очищение" биографии", — отметил эксперт.

"Это означает, что из ста российских военных, двигающихся к линии фронта, в лучшем случае доходят 20, в худшем – 10", – объяснил Ступак.

