По якому сценарію пішла війна: Сирський назвав площу звільненої від РФ території України за березень

Березень 2026 року став для українських воїнів місяцем інтенсивних бойових дій та продовження активної оборони. Наші захисники змогли досягти результатів у звільненні частини територій. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Російський агресор зазнає значних втрат, проте не полишає своїх планів щодо захоплення України", — повідомив головком.

Він підкреслив, що головні завдання Сил оборони — нищити ворога, зупиняти його просування, завдавати уражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати небо над містами й селищами.

Головком також зазначив, що зі зміною погодних умов противник активізував наступальні дії майже по всій лінії фронту протяжністю близько 1200 км.

Найінтенсивніші бої протягом місяця точилися на Олександрівському, Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках.

"Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону", — наголосив головнокомандувач.

За його словами, у березні українські війська відновили контроль над майже 50 кв. км території, раніше окупованої противником.

Сирський підкреслив, що Україна протидіє чисельній перевазі ворога якістю ведення бойових дій, змушуючи противника діяти за українськими умовами та відкладати виконання поставлених завдань.

