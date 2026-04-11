Росія кидає сили у прорив: Сирський розкрив ситуацію на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська, незважаючи на серйозні втрати, продовжують спроби змінити ситуацію на фронті на свою користь. У відповідь українські сили ведуть активну оборону, завдаючи противнику максимальної шкоди та поступово виснажуючи її ресурси. Про це головком повідомив за підсумками робочої поїздки до південної операційної зони, де провів наради з командуванням та підрозділами, задіяними у відображенні агресії Росія.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сирського, ключовим питанням стало підвищення координації між підрозділами та посилення взаємодії на різних ділянках фронту. Українське командування погодило подальші кроки для ведення ефективної активної оборони, яка поєднує утримання позицій із завданням ударів по противнику.

Він зазначив, що російська армія продовжує посилювати свої угруповання та не відмовляється від спроб переломити хід бойових дій. Однак Сили оборони України утримують певні рубежі і не дозволяють противнику досягти стратегічного успіху.

Головнокомандувач наголосив, що цілі української армії залишаються незмінними: максимальне виснаження ворога, звільнення окупованих територій та збереження життів українських військових.

Таким чином, незважаючи на тиск та постійні атаки, ЗСУ роблять ставку на системне вимотування противника, що поступово знижує його наступальний потенціал та зриває плани російського командування.

