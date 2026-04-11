Россия бросает резервы в бой, но не туда: где просчитался Путин
Россия бросает резервы в бой, но не туда: где просчитался Путин

Контратаки Украины вынуждают Москву распылять силы и срывают наступление на Донбассе

11 апреля 2026, 09:00
Кравцев Сергей

Российское командование начало задействовать стратегические резервы для усиления группировки в Украине, однако делает это не на ключевом направлении. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, дополнительные силы перебрасываются на направления Александровки, Гуляйполя и Запорожья, где российские подразделения испытывают острую нехватку ресурсов. В частности, речь идёт о соединениях, действующих в районе Гуляйполя и к западу от Орехова, которые нуждаются в срочном усилении.

При этом основные усилия Кремля в рамках весенне-летней кампании сосредоточены на Донецкой области. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия поставила цель захватить Дружковку, Константиновку и Покровск до конца апреля 2026 года. Если Покровск в значительной степени уже оказался под контролем российских сил, то по двум другим городам сроки, вероятно, будут сорваны.

Аналитики отмечают, что украинские контратаки на южных участках фронта вынуждают Россию перебрасывать резервы в обход приоритетного направления. Это создаёт для российского командования серьёзные дилеммы и приводит к распылению сил.

Несмотря на наращивание численности войск, Россия не добилась значимых тактических успехов за счёт ввода резервов. Более того, Украина фактически заставила противника использовать их вдали от главной цели наступления.

В ISW считают, что такие действия свидетельствуют о перегрузке российской армии и снижении эффективности её наступательных операций. Контратаки ВСУ продолжают подрывать темпы продвижения противника и осложняют реализацию его стратегических планов на ближайшие месяцы.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-10-2026/
