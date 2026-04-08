logo

BTC/USD

71715

ETH/USD

2245.76

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США ответили, действительно ли Кремль нацелился на Балтию и будет новая война
commentss НОВОСТИ Все новости

В США ответили, действительно ли Кремль нацелился на Балтию и будет новая война

В ISW предупреждают: Россия формирует повод для возможной эскалации в воздушном пространстве стран Балтии

8 апреля 2026, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия усиливает риторику в адрес стран Балтии, создавая информационные и политические предпосылки для возможной эскалации. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Поводом для резких заявлений стали обвинения Москвы в том, что Латвия, Литва и Эстония якобы допускают использование своего воздушного пространства украинскими беспилотниками. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже направила предупреждение балтийским государствам и пригрозила "ответными мерами", если те не изменят свою позицию.

К риторике подключились и депутаты Госдумы РФ. Они обвинили страны Балтии в "соучастии" в атаках против России и заявили о готовности уничтожать любые украинские дроны в воздушном пространстве региона. Более того, прозвучали намёки на возможность введения неких "блокад" против этих стран.

Американские аналитики ISW считают, что подобные заявления могут быть частью более широкой стратегии Кремля. По их оценке, Москва пытается создать формальный повод для потенциальных военных действий — в частности, в воздушном пространстве над одной или несколькими странами Балтии.

Эксперты подчёркивают, что речь идёт не только об информационном давлении, но и о возможной подготовке к дальнейшей эскалации конфликта за пределами Украины. В условиях уже напряжённых отношений с НАТО подобные сигналы могут свидетельствовать о расширении географии противостояния.

Таким образом, заявления российских властей могут стать очередным этапом в попытке легитимизировать более жёсткие действия в регионе под предлогом "самообороны".

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-7-2026/
Теги:

Новости

Все новости