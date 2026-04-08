В США ответили, действительно ли Кремль нацелился на Балтию и будет новая война

Россия усиливает риторику в адрес стран Балтии, создавая информационные и политические предпосылки для возможной эскалации. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).

Поводом для резких заявлений стали обвинения Москвы в том, что Латвия, Литва и Эстония якобы допускают использование своего воздушного пространства украинскими беспилотниками. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже направила предупреждение балтийским государствам и пригрозила "ответными мерами", если те не изменят свою позицию.

К риторике подключились и депутаты Госдумы РФ. Они обвинили страны Балтии в "соучастии" в атаках против России и заявили о готовности уничтожать любые украинские дроны в воздушном пространстве региона. Более того, прозвучали намёки на возможность введения неких "блокад" против этих стран.

Американские аналитики ISW считают, что подобные заявления могут быть частью более широкой стратегии Кремля. По их оценке, Москва пытается создать формальный повод для потенциальных военных действий — в частности, в воздушном пространстве над одной или несколькими странами Балтии.

Эксперты подчёркивают, что речь идёт не только об информационном давлении, но и о возможной подготовке к дальнейшей эскалации конфликта за пределами Украины. В условиях уже напряжённых отношений с НАТО подобные сигналы могут свидетельствовать о расширении географии противостояния.

Таким образом, заявления российских властей могут стать очередным этапом в попытке легитимизировать более жёсткие действия в регионе под предлогом "самообороны".

