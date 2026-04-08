logo_ukra

BTC/USD

71715

ETH/USD

2245.76

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

У США відповіли, чи справді Кремль націлився на Балтію і чи буде нова війна

В ISW попереджають: Росія формує привід для можливої ескалації у повітряному просторі країн Балтії

8 квітня 2026, 07:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія посилює риторику на адресу країн Балтії, створюючи інформаційні та політичні передумови для можливої ескалації. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Приводом для різких заяв стали звинувачення Москви у тому, що Латвія, Литва та Естонія нібито допускають використання свого повітряного простору українськими безпілотниками. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія вже направила попередження балтійським державам і пригрозила "заходами у відповідь", якщо ті не змінять свою позицію.

До риторики підключилися депутати Держдуми РФ. Вони звинуватили країни Балтії у "співучасті" в атаках проти Росії та заявили про готовність знищувати будь-які українські дрони у повітряному просторі регіону. Більше того, пролунали натяки на можливість запровадження якихось "блокад" проти цих країн.

Американські аналітики ISW вважають, що подібні заяви можуть бути частиною ширшої стратегії Кремля. За їхньою оцінкою, Москва намагається створити формальний привід для потенційних військових дій — зокрема, у повітряному просторі над однією чи кількома країнами Балтії.

Експерти наголошують, що йдеться не лише про інформаційний тиск, а й про можливу підготовку до подальшої ескалації конфлікту за межами України. В умовах вже напружених відносин з НАТО такі сигнали можуть свідчити про розширення географії протистояння.

Таким чином, заяви російської влади можуть стати черговим етапом у спробі легітимізувати жорсткіші дії в регіоні під приводом "самооборони".

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-7-2026/
Теги:

Новини

Всі новини