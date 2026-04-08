У США відповіли, чи справді Кремль націлився на Балтію і чи буде нова війна

Росія посилює риторику на адресу країн Балтії, створюючи інформаційні та політичні передумови для можливої ескалації. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Приводом для різких заяв стали звинувачення Москви у тому, що Латвія, Литва та Естонія нібито допускають використання свого повітряного простору українськими безпілотниками. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія вже направила попередження балтійським державам і пригрозила "заходами у відповідь", якщо ті не змінять свою позицію.

До риторики підключилися депутати Держдуми РФ. Вони звинуватили країни Балтії у "співучасті" в атаках проти Росії та заявили про готовність знищувати будь-які українські дрони у повітряному просторі регіону. Більше того, пролунали натяки на можливість запровадження якихось "блокад" проти цих країн.

Американські аналітики ISW вважають, що подібні заяви можуть бути частиною ширшої стратегії Кремля. За їхньою оцінкою, Москва намагається створити формальний привід для потенційних військових дій — зокрема, у повітряному просторі над однією чи кількома країнами Балтії.

Експерти наголошують, що йдеться не лише про інформаційний тиск, а й про можливу підготовку до подальшої ескалації конфлікту за межами України. В умовах вже напружених відносин з НАТО такі сигнали можуть свідчити про розширення географії протистояння.

Таким чином, заяви російської влади можуть стати черговим етапом у спробі легітимізувати жорсткіші дії в регіоні під приводом "самооборони".

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи буде перемир'я на Великдень: що Росія відповіла на новий сигнал від Києва.



