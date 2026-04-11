Росія кидає резерви у бій, але не туди: де прорахувався Путін

Російське командування почало задіяти стратегічні резерви для посилення угруповання в Україні, проте робить це не на ключовому напрямі. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, додаткові сили перекидаються на напрямки Олександрівки, Гуляйполя та Запоріжжя, де російські підрозділи зазнають гострої нестачі ресурсів. Зокрема, йдеться про сполуки, що діють у районі Гуляйполя та на захід від Орєхова, які потребують термінового посилення.

При цьому основні зусилля Кремля у рамках весняно-літньої кампанії зосереджені на Донеччині. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія поставила за мету захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ до кінця квітня 2026 року. Якщо Покровськ значною мірою вже опинився під контролем російських сил, то за двома іншими містами терміни, ймовірно, буде зірвано.

Аналітики зазначають, що українські контратаки на південних ділянках фронту змушують Росію перекидати резерви в обхід пріоритетного спрямування. Це створює для російського командування серйозні дилеми та призводить до розпорошення сил.

Незважаючи на нарощування чисельності військ, Росія не досягла значних тактичних успіхів за рахунок введення резервів. Більше того, Україна фактично змусила противника використати їх далеко від головної мети наступу.

У ISW вважають, що такі дії свідчать про навантаження російської армії та зниження ефективності її наступальних операцій. Контратаки ЗСУ продовжують підривати темпи просування супротивника та ускладнюють реалізацію його стратегічних планів на найближчі місяці.

