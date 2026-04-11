Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Россия бросает силы в прорыв: Сырский раскрыл ситуацию на фронте
Россия бросает силы в прорыв: Сырский раскрыл ситуацию на фронте

Оккупанты наращивают группировки и идут ва-банк, однако украинская армия делает ставку на истощение врага и держит рубежи

11 апреля 2026, 12:20
Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска, несмотря на серьёзные потери, продолжают попытки изменить ситуацию на фронте в свою пользу. В ответ украинские силы ведут активную оборону, нанося противнику максимальный урон и постепенно истощая его ресурсы. Об этом главком сообщил по итогам рабочей поездки в южную операционную зону, где провёл совещания с командованием и подразделениями, задействованными в отражении агрессии Россия.

Россия бросает силы в прорыв: Сырский раскрыл ситуацию на фронте

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По словам Сырского, ключевым вопросом стало повышение координации между подразделениями и усиление взаимодействия на различных участках фронта. Украинское командование согласовало дальнейшие шаги для ведения эффективной активной обороны, которая сочетает удержание позиций с нанесением ударов по противнику.

Он отметил, что российская армия продолжает усиливать свои группировки и не отказывается от попыток переломить ход боевых действий. Однако Силы обороны Украины удерживают определённые рубежи и не позволяют противнику добиться стратегического успеха.

Главнокомандующий подчеркнул, что цели украинской армии остаются неизменными: максимальное истощение врага, освобождение оккупированных территорий и сохранение жизней украинских военных.

Таким образом, несмотря на давление и постоянные атаки, ВСУ делают ставку на системное изматывание противника, что постепенно снижает его наступательный потенциал и срывает планы российского командования.

Читайте также на портале "Комментарии" — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на один из самых горячих участков фронта – в район Константиновско-Дружковской агломерации, где российские войска активизировали попытки улучшить свое тактическое положение.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия бросает резервы в бой, но не туда: где просчитался Путин.




Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/1326295806332568?ref=embed_post
