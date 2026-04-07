Сырский раскрыл тактику россиян на передовой: на что сейчас делает ставку враг

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на один из самых горячих участков фронта – в район Константиновско-Дружковской агломерации, где российские войска активизировали попытки улучшить свое тактическое положение.

По словам Сырского, он работал в полосе ответственности 19 корпуса, который уже длительное время сдерживает наступление противника. Россияне комбинируют атаки малыми пехотными группами с массированными ударами беспилотников, пытаясь истощить украинскую оборону и найти уязвимые места.

Несмотря интенсивное давление, украинские подразделения почти год успешно отражают попытки захватить Константиновка. Военные удерживают позиции и наносят оккупантам значительные потери.

Главком подчеркнул, что командиры на местах демонстрируют высокую адаптивность, принимая инициативные и нестандартные решения в условиях постоянной смены тактики врага.

Среди ключевых приоритетов – поражение тыловой логистики россиян, уничтожение их пехоты еще на подступах к штурмам и максимальное сохранение жизней украинских бойцов.

Отдельно Сырский проанализировал потребности подразделений вместе с командирами. Речь идет прежде всего об усилении противодействия вражеским дронам, обеспечении боеприпасами и другим необходимым снаряжением. Часть проблемных вопросов удалось оперативно решить прямо на месте.

Ситуация в районе агломерации остается напряженной, однако контроль за рубежами сохраняется за украинскими силами.

