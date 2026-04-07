Сирський розкрив тактику росіян на передовій: на що зараз робить ставку ворог

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на одну з найгарячіших ділянок фронту – у район Костянтинівсько-Дружківської агломерації, де російські війська активізували спроби покращити своє тактичне положення.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сирського, він працював у смузі відповідальності 19 корпусу, який уже тривалий час стримує наступ противника. Росіяни комбінують атаки малими піхотними групами з масованими ударами безпілотників, намагаючись виснажити українську оборону та знайти вразливі місця.

Попри інтенсивний тиск, українські підрозділи майже рік успішно відбивають спроби захопити Костянтинівка. Військові утримують позиції та завдають окупантам значних втрат.

Головком підкреслив, що командири на місцях демонструють високу адаптивність, ухвалюючи ініціативні й нестандартні рішення в умовах постійної зміни тактики ворога.

Серед ключових пріоритетів – ураження тилової логістики росіян, знищення їхньої піхоти ще на підступах до штурмів і максимальне збереження життів українських бійців.

Окремо Сирський проаналізував потреби підрозділів разом із командирами. Йдеться насамперед про посилення протидії ворожим дронам, забезпечення боєприпасами та іншим необхідним спорядженням. Частину проблемних питань вдалося оперативно вирішити безпосередньо на місці.

Ситуація у районі агломерації залишається напруженою, однак контроль над рубежами зберігається за українськими силами.

Ситуація у районі агломерації залишається напруженою, однак контроль над рубежами зберігається за українськими силами.




