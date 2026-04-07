Путіна попереджали, але він не вірив: що відбувається з набором до армії РФ

Російська армія стикається із серйозним дефіцитом особового складу і не здатна компенсувати втрати на фронті за рахунок набору контрактників. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

За даними української ініціативи "Хочу жити", у перші три місяці 2026 року Міністерство оборони РФ не виконало необхідний темп набору для досягнення річної мети. Кремль планує залучити 409 тисячі контрактників, проте фактичні показники значно відстають.

Як зазначається, для виконання плану Росія має щодня набирати не менше ніж 1100-1150 осіб. Насправді цей показник становить близько 940 контрактників на добу. Таким чином, дефіцит рекрутів продовжує зростати на тлі бойових втрат.

Для поповнення нестачі особового складу російське командування має намір посилити вербування в Центральному та Приволзькому федеральних округах, а також продовжити набір на тимчасово окупованих територіях України.

Окрема увага у звіті приділяється якості новобранців. За наявними даними, близько 24% контрактників мають кримінальні справи або вже засуджено. При цьому майже 40% з них є боржниками, що свідчить про спробу залучити до армії соціально вразливі категорії населення.

Аналітики зазначають, що подібна кадрова політика може негативно позначитися на дисципліні та боєздатності підрозділів. На тлі нестачі особового складу Росія змушена знижувати вимоги до рекрутів, що лише наголошує на глибині кадрової кризи.

Експерти наголошують: якщо поточна динаміка збережеться, Кремлю доведеться або переглядати плани з набору, або шукати нові, радикальніші способи поповнення армії.

