Путина предупреждали, но он не верил: что происходит с набором в армию РФ

Российская армия сталкивается с серьезным дефицитом личного состава и не способна компенсировать потери на фронте за счет набора контрактников. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

По данным украинской инициативы "Хочу жить", в первые три месяца 2026 года Министерство обороны РФ не выполнило необходимый темп набора для достижения годовой цели. Кремль планирует привлечь 409 тысяч контрактников, однако фактические показатели значительно отстают.

Как отмечается, для выполнения плана Россия должна ежедневно набирать не менее 1100-1150 человек. В реальности же этот показатель составляет около 940 контрактников в сутки. Таким образом, дефицит рекрутов продолжает нарастать на фоне боевых потерь.

Для восполнения нехватки личного состава российское командование намерено усилить вербовку в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также продолжить набор на временно оккупированных территориях Украины.

Отдельное внимание в отчете уделяется качеству новобранцев. По имеющимся данным, около 24% контрактников имеют уголовные дела или уже осуждены. При этом почти 40% из них – должники, что свидетельствует о попытке привлечь в армию социально уязвимые категории населения.

Аналитики отмечают, что подобная кадровая политика может негативно сказаться на дисциплине и боеспособности подразделений. На фоне нехватки личного состава Россия вынуждена снижать требования к рекрутам, что лишь подчеркивает глубину кадрового кризиса.

Эксперты подчеркивают: если текущая динамика сохранится, Кремлю придется либо пересматривать планы по набору, либо искать новые, более радикальные способы пополнения армии.

