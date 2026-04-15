По какому сценарию пошла война: Сырский назвал площадь освобожденной от РФ территории Украины за март

Март 2026 стал для украинских воинов месяцем интенсивных боевых действий и продолжения активной обороны. Наши защитники смогли добиться результатов в освобождении части территорий. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Российский агрессор несет значительные потери, однако не оставляет своих планов по захвату Украины", — сообщил главком.

Он подчеркнул, что главные задачи Сил обороны – уничтожать врага, останавливать его продвижение, наносить поражения по тылам россиян, в том числе в глубине их территории, оберегать небо над городами и поселками.

Главком также отметил, что с изменением погодных условий противник активизировал наступательные действия почти по всей линии фронта протяженностью около 1200 км.

Самые интенсивные бои в течение месяца шли на Александровском, Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях.

"Должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону", — подчеркнул главнокомандующий.

По его словам, в марте украинские войска возобновили контроль над почти 50 кв. км территории, ранее оккупированной противником.

Сырский подчеркнул, что Украина противодействует численному преимуществу врага качеством ведения боевых действий, заставляя противника действовать по украинским условиям и откладывать выполнение поставленных задач.

Александр Сырский заявил, что российские войска, несмотря на серьезные потери, продолжают попытки изменить ситуацию на фронте в свою пользу. В ответ украинские силы ведут активную оборону, нанося противнику максимальный ущерб и постепенно истощая его ресурсы. Об этом главком сообщил по итогам рабочей поездки в южную операционную зону, где провел совещания по командованию и подразделениям, задействованным в отражении агрессии Россия.




