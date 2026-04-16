Сенс війни буде втрачений: що стане справжнім сигналом про те, що армія РФ виснажена

Кравцев Сергей
Російська армія продовжує свій наступ в Україні. Проте чи є ознаки того, що окупанти виснажені і вини вимушено зупиняться? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, проаналізувавши думки експертів.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив ефірі "24 Каналу", що для Росії кожен день війни стає все дорожчим, адже її втрати, зокрема на фронті, тільки зростають. Також росіянам все складніше поповнювати своє військо навіть попри великі кошти, які вони готові виплачувати контрактникам.
Кузан пояснив, що у російських регіонах виплати тим чоловікам, які підписують контракт на службу в російській армії, сягають 26 тисяч доларів. Звісно, не всі ці гроші доходять безпосередньо до найманця, але у депресивних регіонах росіяни таких сум ніколи не бачили.
Експерт нагадав заяву заступника керівника Офісу президента Павла Паліси про те, що Україна завдає ворогу вдвічі, а подекуди і втричі більше втрат порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Йдеться про зі 120 до 250 осіб на квадратний кілометр, а на деяких ділянках – з 80 осіб. Він зауважив, як одразу зросла ціна, яку ворог платить за кожен квадратний кілометр української землі.
Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив в інтервʼю "Укрінформу", що РФ активізує пошук людського ресурсу для війни проти України, зокрема запроваджуючи нові механізми мобілізації через слідчі ізолятори та заклади вищої освіти.
За його словами, з урахуванням зростання ролі безпілотників втрати російських військ можуть і надалі збільшуватися.
Він додав, що ефективність українських FPV-дронів оцінюється на рівні 80–90%.
Зокрема, наразі діють дві основні схеми. Перша – через правоохоронну систему. Якщо раніше вербували засуджених, то тепер робота ведеться з підозрюваними та обвинуваченими.
