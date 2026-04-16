Сенс війни буде втрачений: що стане справжнім сигналом про те, що армія РФ виснажена

Російська армія продовжує свій наступ в Україні. Проте чи є ознаки того, що окупанти виснажені і вини вимушено зупиняться? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, проаналізувавши думки експертів.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Україна завдає ворогу вдвічі, а подекуди і втричі більше втрат порівняно з аналогічним періодом минулого року

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив ефірі "24 Каналу", що для Росії кожен день війни стає все дорожчим, адже її втрати, зокрема на фронті, тільки зростають. Також росіянам все складніше поповнювати своє військо навіть попри великі кошти, які вони готові виплачувати контрактникам.

Кузан пояснив, що у російських регіонах виплати тим чоловікам, які підписують контракт на службу в російській армії, сягають 26 тисяч доларів. Звісно, не всі ці гроші доходять безпосередньо до найманця, але у депресивних регіонах росіяни таких сум ніколи не бачили.

"Тому це соціальний договір між владою Росії і їхнім народом, який донедавна працював. Водночас показники рекрутингу залишаються однаковими за 2025-й – 409 – 418 тисяч осіб на рік. А показники втрат зросли вдвічі", – підкреслив він.

Експерт нагадав заяву заступника керівника Офісу президента Павла Паліси про те, що Україна завдає ворогу вдвічі, а подекуди і втричі більше втрат порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Йдеться про зі 120 до 250 осіб на квадратний кілометр, а на деяких ділянках – з 80 осіб. Він зауважив, як одразу зросла ціна, яку ворог платить за кожен квадратний кілометр української землі.

"Це означає продовження ідеї, започаткованої міністром оборони Михайлом Федоровим щодо того, що Росія має втрачати на місяць 50 тисяч осіб. Коли вдасться досягнути цієї цифри, російське просування не просто буде зупинено. Тоді взагалі сенс війни буде втрачений. Росіяни будуть воювати собі в мінус", – зазначив Сергій Кузан.

До червня ми можемо вийти на показник близько 40 тисяч ліквідованих окупантів на місяць

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив в інтервʼю "Укрінформу", що РФ активізує пошук людського ресурсу для війни проти України, зокрема запроваджуючи нові механізми мобілізації через слідчі ізолятори та заклади вищої освіти.

За його словами, з урахуванням зростання ролі безпілотників втрати російських військ можуть і надалі збільшуватися.

"До червня ми можемо вийти на показник близько 40 тисяч ліквідованих окупантів на місяць, а можливо й більше – залежно від нарощування кількості дронів", – зазначив експерт.

Він додав, що ефективність українських FPV-дронів оцінюється на рівні 80–90%.

Зокрема, наразі діють дві основні схеми. Перша – через правоохоронну систему. Якщо раніше вербували засуджених, то тепер робота ведеться з підозрюваними та обвинуваченими.

"Слідчі відомств, зокрема ФСБ, МВС і наркоконтролю, пропонують угоду: замість кількох років ув’язнення – контракт і служба на фронті. Після цього обіцяють “очищення” біографії", – зазначив експерт.

"Це означає, що зі ста російських військових, які рухаються до лінії фронту, у кращому випадку доходять 20, у гіршому – 10", – пояснив Ступак.

