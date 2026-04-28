Россияне в панике: кого теперь Путин хочет бросать на фронт, чтобы восполнить потери
Россияне в панике: кого теперь Путин хочет бросать на фронт, чтобы восполнить потери

Минобороны РФ оправдывается: принуждения нет, но план по набору среди молодежи уже спущен

28 апреля 2026, 07:32
Кравцев Сергей

Российское военное руководство пытается сгладить скандал вокруг кампании по набору студентов в армию на фоне растущих потерь на фронте. Как отмечает Институт изучения войны, Минобороны РФ вынуждено публично реагировать на обвинения в давлении на учащихся вузов.

Россияне в панике: кого теперь Путин хочет бросать на фронт, чтобы восполнить потери

Российские войска. Фото: из открытых источников

27 апреля представители Министерства обороны России провели совместное совещание с образовательными ведомствами и руководством университетов, где отрицали сообщения о массовых отчислениях студентов с последующим принуждением к подписанию контрактов.

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин заявил, что служба в так называемых силах беспилотных систем является добровольной, а контракты заключаются на срок от одного до трёх лет. При этом, по его словам, студенты якобы подписывают соглашения исключительно на один год и не могут быть переведены в другие подразделения без их согласия.

Однако, как подчёркивают аналитики, сама необходимость таких заявлений указывает на серьёзные проблемы с доверием к кампании. По данным ISW, российские студенты опасаются, что после подписания контрактов их могут отправить не в технологические подразделения, а в штурмовые части с высокими потерями.

Дополнительное давление создают и негласные указания: ранее министр науки РФ Валерий Фальков поручил крупным вузам обеспечить подписание контрактов как минимум 2% студентов. Это усиливает подозрения, что речь идёт о скрытой мобилизации.

Несмотря на заверения властей, даже российские военные блогеры критикуют кампанию, указывая на её провал. На фоне растущих потерь Кремль ищет новые источники пополнения армии — и студенты становятся одной из главных целей.

Читайте также на портале "Комментарии" — соотношение потерь в войне РФ против Украины изменилось: президент Финляндии раскрыл новые цифры.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-27-2026/
