Росіяни у паніці: кого тепер Путін хоче кидати на фронт, щоб поповнити втрати

Російське військове керівництво намагається згладити скандал навколо кампанії з набору студентів до армії на тлі зростаючих втрат на фронті. Як зазначає Інститут вивчення війни, Міноборони РФ змушене публічно реагувати на звинувачення у тиску на вищі навчальні заклади.

Російські війська.

27 квітня представники Міністерства оборони Росії провели спільну нараду з освітніми відомствами та керівництвом університетів, де заперечували повідомлення про масові відрахування студентів з наступним примусом до підписання контрактів.

Заступник міністра оборони РФ Віктор Горьомикін заявив, що служба в так званих силах безпілотних систем є добровільною, а контракти укладаються терміном від одного до трьох років. При цьому, за його словами, студенти нібито підписують угоди виключно на один рік і не можуть бути переведені до інших підрозділів без їхньої згоди.

Проте, як наголошують аналітики, сама необхідність таких заяв вказує на серйозні проблеми з довірою до кампанії. За даними ISW, російські студенти побоюються, що після підписання контрактів їх можуть відправити не до технологічних підрозділів, а до штурмових частин з високими втратами.

Додатковий тиск створюють і негласні вказівки: раніше міністр науки РФ Валерій Фальков доручив великим вишам забезпечити підписання контрактів щонайменше 2% студентів. Це посилює підозри, що йдеться про приховану мобілізацію.

Попри запевнення влади, навіть російські військові блогери критикують кампанію, вказуючи на її провал. На тлі зростання втрат Кремль шукає нові джерела поповнення армії — і студенти стають однією з головних цілей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — співвідношення втрат у війні РФ проти України змінилося: президент Фінляндії розкрив нові цифри.



