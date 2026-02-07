Про що говорить новий дедлайн закінчення війни від Трампа: як бути Україні

Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку. Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами. Ще раніше видання "Reuters" написало, що американські та українські переговорники останніми тижнями обговорювали амбітну мету – досягнення мирної угоди між Росією та Україною вже до березня. Чи варто Україні підлаштовуватися під адміністрацію Трампа, котра хотіла б бачити прогрес в врегулюванні війни? Яка вірогідність що до початку літа справді може бути вирішено питання із завершенням війни? Видання розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Сподівань на те, що американці реально досягнуть успіху у завершенні війни до літа – немає

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук так прокоментував ситуацію:

"Поки що видається, що завершення війни до початку літа – це швидше певні американські побажання, а не реальність. Зрозуміло, чому вони цього хочуть, тому що з точки зору адміністрації Трампа завершення війни до початку літа – критично важливо у контексті виборчої кампанії по виборам до Конгресу. Тобто, з одного боку, адміністрації Трампа потрібна буде якась перемога, яку можна буде продати виборцям. З іншого боку після літа їм буде уже явно не до переговорів Росії й України. Їх буде більше цікавити внутрішньополітичне питання. Тому, якби ці всі питання з переговорами не завершилися, все одно американці влітку будуть менше займатися цим напрямком".

За словами політолога, росіяни це прекрасно розуміють, маніпулюють американцями, постійно вкидаючи нові вимоги. Розрахунок Росії – демонструвати бажання завершити війну, без реального подібного бажання, дотягнути до літа і там уже просто якось робити вигляд, що нічого не відбувається.

"Стосовно України, то, очевидно, що Україна прагне, з одного боку, відстоювати свої інтереси, але робити це максимально м'яко, не входячи у пряму з конфронтацію з адміністрацією Трампа. Україна демонструє лояльність до всіх ініціатив адміністрації Трампа, вичікуючи, куди, як то кажуть, ситуація виведе. Поки що і Україна, і Росія прагнуть покращити свої умови на переговорах. Відповідно, сподівань на те, що американці реально досягнуть успіху у завершенні війни до літа – немає. Більше скидається на те, що нас будуть чекати чергові істерики від Трампа, чергові розповіді про нестачу карт і так далі", – зазначив Петро Олещук.

На його думку, ситуацію можна було б змінити, якщо б адміністрація Трампа серйозніше натиснула на Росію у контексті прийняття достатньо компромісних умов, які передбачали б замороження бойових дій по лінії фронту. Але адміністрація Трампа не хоче цього робити, тому що вони, очевидно, сподіваються на якісь добрі відносини з Росією у майбутньому і тому не хочуть якось занадто тиснути на Путіна. Господар Кремля це розуміє. Тому нахабніє і постійно все більше і більше використовує тероризм, як засіб тиску на Україну.

Результат цієї війни буде визначатися не штучними дедлайнами

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вважає, що Україні не варто підлаштовуватися під адміністрацію Трампа, котра хотіла б бачити прогрес у врегулюванні війни Україна-РФ до кінця весни 2026 року.

Експерт говорить, що інтерес адміністрації Трампа зрозумілий у таких дедлайнах. Адже дуже хочеться мати аргументи напередодні проміжних виборів до Конгресу. "Дональд Трамп як лідер Республіканської партії закінчив сотні війн у світі, а тому голосуйте за представника Республіканської партії, котра несе мир і зменшує ціну зовнішньої політики".

"Щодо погроз адміністрації Трампа, котрі зводяться до можливості залишити сам на сам із РФ, то вони не переконливі, як із точки зору формальної логіки, так і важливості PURL для внутрішньої політики США. Якщо ти в будь-якому випадку залишаєшся сам на сам в кінці, то сенсу тобі слухати сторону, котра погрожує тебе залишити сам на сам із ворогом немає. Працює зазвичай не негативне заохочення (якщо ти не робиш чогось невигідного собі то будеш сам), а позитивне заохочення коли у відповідь на твої певні кроки (можливо не завжди легкі) ти щось отримуєш. Так само PURL тобто комерціоналізація допомоги Україні дуже вигідна Дональду Трампу і Республіканській партії внутрішньополітично — це гарний аргумент до націоналістичних настроїв американців. Можна розповідати про те як США допомагають Україні, але іще і мають від того комерційний зиск — на противагу адміністрації Байдена яка фінансувала підтримку Україні за гроші платників податків США", – зазначив експерт.

Підсумовуючи Микола Бєлєсков зауважив, що загалом же результат цієї війни і часові рамки врегулювання будуть визначатися не штучними дедлайнами виходячи із внутрішньополітичної логіки США, а здатністю як України так і РФ підтримувати напрацьовану в 2024-25 роках власну воєнну стратегію.

Читайте також на порталі "Коментарі" — позиція РФ тут ні до чого: Зеленський назвав головну умову миру.