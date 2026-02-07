Про що говорить новий дедлайн закінчення війни від Трампа: як бути Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку. Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами. Ще раніше видання "Reuters" написало, що американські та українські переговорники останніми тижнями обговорювали амбітну мету – досягнення мирної угоди між Росією та Україною вже до березня. Чи варто Україні підлаштовуватися під адміністрацію Трампа, котра хотіла б бачити прогрес в врегулюванні війни? Яка вірогідність що до початку літа справді може бути вирішено питання із завершенням війни? Видання розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук так прокоментував ситуацію:
За словами політолога, росіяни це прекрасно розуміють, маніпулюють американцями, постійно вкидаючи нові вимоги. Розрахунок Росії – демонструвати бажання завершити війну, без реального подібного бажання, дотягнути до літа і там уже просто якось робити вигляд, що нічого не відбувається.
На його думку, ситуацію можна було б змінити, якщо б адміністрація Трампа серйозніше натиснула на Росію у контексті прийняття достатньо компромісних умов, які передбачали б замороження бойових дій по лінії фронту. Але адміністрація Трампа не хоче цього робити, тому що вони, очевидно, сподіваються на якісь добрі відносини з Росією у майбутньому і тому не хочуть якось занадто тиснути на Путіна. Господар Кремля це розуміє. Тому нахабніє і постійно все більше і більше використовує тероризм, як засіб тиску на Україну.
Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков вважає, що Україні не варто підлаштовуватися під адміністрацію Трампа, котра хотіла б бачити прогрес у врегулюванні війни Україна-РФ до кінця весни 2026 року.
Експерт говорить, що інтерес адміністрації Трампа зрозумілий у таких дедлайнах. Адже дуже хочеться мати аргументи напередодні проміжних виборів до Конгресу. "Дональд Трамп як лідер Республіканської партії закінчив сотні війн у світі, а тому голосуйте за представника Республіканської партії, котра несе мир і зменшує ціну зовнішньої політики".
Підсумовуючи Микола Бєлєсков зауважив, що загалом же результат цієї війни і часові рамки врегулювання будуть визначатися не штучними дедлайнами виходячи із внутрішньополітичної логіки США, а здатністю як України так і РФ підтримувати напрацьовану в 2024-25 роках власну воєнну стратегію.
Читайте також на порталі "Коментарі" — позиція РФ тут ні до чого: Зеленський назвав головну умову миру.