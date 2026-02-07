logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією США поставили амбітну мету: до якого місяця добиватимуться завершення війни в Україні
НОВИНИ

США поставили амбітну мету: до якого місяця добиватимуться завершення війни в Україні

Переговорники в Абу-Дабі та Майамі обговорювали угоду з Росією, вибори та територіальні поступки, але ключові питання залишаються без відповіді

7 лютого 2026, 08:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американські та українські переговорники останніми тижнями обговорювали амбітну мету – досягнення мирної угоди між Росією та Україною вже до березня. Однак ці терміни, ймовірно, будуть зсунуті через відсутність згоди з ключових питань, насамперед територій. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з перебігом консультацій.

США поставили амбітну мету: до якого місяця добиватимуться завершення війни в Україні

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За даними агентства, в рамках схеми, що обговорюється, можливу угоду планується винести на всенародний референдум, який може пройти одночасно з національними виборами. Американська переговорна група на чолі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером під час зустрічей в Абу-Дабі та Майамі наполягала на тому, що голосування слід провести якомога раніше.

Джерела стверджують, що американська сторона пояснює поспіх наближенням проміжних виборів до Конгресу у листопаді. За їхніми словами, у міру посилення внутрішньополітичного порядку денного в адміністрації Трампа буде менше часу і політичного ресурсу для просування мирної угоди.

При цьому можливість проведення виборів та референдуму у травні українські джерела назвали нереалістичною. Хоча організаційно голосування можна підготувати менш ніж за півроку, для цього будуть потрібні зміни в законодавстві, оскільки подібні процедури заборонені під час воєнного стану.

Позиція Києва, як зазначається, залишається незмінною: будь-які домовленості неможливі без чітких гарантій безпеки з боку США та їхніх партнерів. Головною ж перешкодою до світу джерела називають відсутність прогресу у територіальному питанні, зокрема щодо Донбасу, а також розбіжності навколо контролю над Запорізькою АЕС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — закінчився другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Цього разу досить скупа інформація про їхні результати. Чи не єдиним з яких вважається перший цьогорічний обмін військовополоненими. Якими є насправді підсумки цих переговорів і чи наблизили вони хоча б на йоту Україну до миру? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-aims-march-peace-deal-ukraine-quick-elections-sources-say-2026-02-06/
