Почему Украина не стала ближе к миру: для чего нужны были переговоры в ОАЭ

Закончился второй раунд переговоров в Абу-Даби. На этот раз достаточно скупа информация об их результатах. Едва ли не единственным из которых считается первый в этом году обмен военнопленными. Каковы на самом деле итоги этих переговоров и приблизили ли они хотя бы на йоту Украину к миру? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Прорыва не произошло

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский так прокомментировал ситуацию:

"Второй раунд переговоров между Украиной, Россией и США в Эмиратах завершился, по-моему, без политического прорыва, но с определенным очевидным результатом. Стороны хотя бы согласовали обмен военнопленными, который уже стал положительным сигналом, как результат этих переговоров. Если говорить о каких-то основных итогах, то среди позитива я назвал бы упомянутый уже обмен пленными. И мы уже видим такой социально-положительный отголосок этого процесса. Ведь это самый большой обмен за последнее время и собственно свидетельство того, что дипломатическая работа имеет смысл даже в условиях войны или в условиях отсутствия прогресса. И, безусловно, это достижение переговорного процесса не только с эмоциональной точки зрения, но определенный такой гуманитарный результат, который касается сотен семей военнослужащих и положительно отражается на психологическом состоянии здоровья общества".

Эксперт продолжает, второй момент, на котором стоит остановиться, состоит в том, что на самом деле не видно очевидного прогресса по ключевым вопросам мира. В итоговом коммюнике общественной декларации нет никаких договоренностей, например о прекращении огня, территориальных вопросах или гарантиях безопасности.

"Как по мне основные разногласия остались такими же. Украина настаивает на безусловном и постоянном прекращении огня. А Россия на определенных территориальных уступках, на которые мы не пойдем. Все это означает, что вложить мир по результатам таких переговоров в принципе невозможно и нереально", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, третий момент – мы можем констатировать, что мы видим процесс и не видим результата.

Владислав Дзивидзинский заметил, если подытожить, то украинская делегация описала переговоры, как определенный конструктив. Американские голоса отметили, что стороны могут продолжать работу уже на следующих неделях. Вашингтон отметил это как позитив.

"Более похоже, что это некий дипломатический марш, игра в тяжелых условиях, а не внезапный прорыв. Что касается приблизили ли эти переговоры Украину к миру, то в узком смысле – да, но в важном измерении – вряд ли. Обмен пленными – это конкретная выгода. А в стратегическом, глобальном смысле мы вряд ли чего достигли. Очередной раунд переговоров не изменил фундаментальные условия этой войны. Он не остановил обстрелы или наступательные действия России. Он не приблизил фактически политическое завершение конфликта. Не вижу я сдвигов с места по принципиальным разногласиям относительно территорий. Россия не готова серьезно обсуждать прекращение огня без ультиматумов, а Украина не готова отступать от своих принципов полноценного мира. Поэтому этот второй раунд переговоров – это шаг вперед в гуманитарном измерении, но ни одного шага в сторону мира как такового, по сути", – подытожил эксперт.

Нас ждет длинный, изнурительный марафон

Председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко отметил, что делегации заняты решением технических вопросов по практической реализации решения о прекращении огня. И состав участников переговорных групп это подтверждает. Это лишь лишний раз подчеркивает, что этот раунд – не переговоры о мире, а обсуждение технических деталей, которые понадобятся когда-нибудь в будущем после достижения какого-то соглашения.

"Требования России к Украине носят как военный, так и политический характер. Военная часть связана с боевыми действиями на линии фронта и воздушными обстрелами городов в украинском и русском тылу. Соглашение об остановке огня должно содержать детали о порядке разведения войск, создании демилитаризованной зоны, порядке мониторинга нарушений и контроля за соблюдением. Это важные вопросы. Даже если политическое решение о прекращении огня будет, его практическая реализация может так и не произойти из-за целого ряда технических вопросов: от определения конкретной линии разграничения до назначения авторитетного для обеих сторон органа, который будет разрешать споры", – отметил эксперт.

Он продолжает, из того, что мы слышим о переговорах с медиа, в Абу-Даби договариваются именно об этих технических вопросах. И хотя их важность нельзя подвергать сомнению, актуальными они станут только после достижения политической договоренности о прекращении огня. В то же время у российской делегации нет в составе политиков, с которыми можно обсуждать политические вопросы.

"Поэтому сейчас у нас есть технический раунд мирного процесса, результаты которого могут понадобиться когда-нибудь в будущем — когда (или "если") будет политическая договоренность. Напомню, из чего состоит политический блок вопросов: статус русского языка, деятельность РПЦ, возвращение российских медиа, нейтралитет и курс на членство в НАТО, отмена санкций и ограничение численности украинской армии. Плюс к тому – выборы президента в Украине, как подтверждение желания России подписывать мирное соглашение с кем-то другим, а не с Зеленским. Если действительно не урегулированы остались только вопросы территорий, то возникает вопрос, как выглядят договоренности по указанному политическому блоку?", – отметил аналитик.

Он отмечает, что завершение любой длительной войны – это всегда сложный процесс, который может длиться годами. К сожалению, война не завершится на этой неделе или в этом месяце. Скорее всего, нас ждет долгий, изнурительный марафон, когда волны оптимизма относительно скорого мира будут перемешиваться глубокими психологическими ямами тотального уныния. Все это время Путин постарается ускорить процесс украинской капитуляции массивными обстрелами тыловой инфраструктуры: он не смог победить Украину на поле боя, и теперь пытается победить в тылу.

