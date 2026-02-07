logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией США поставили амбициозную цель: к какому месяцу будут добиваться завершения войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

США поставили амбициозную цель: к какому месяцу будут добиваться завершения войны в Украине

Переговорщики в Абу-Даби и Майами обсуждали соглашение с Россией, выборы и территориальные уступки, но ключевые вопросы остаются без ответа

7 февраля 2026, 08:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Американские и украинские переговорщики в последние недели обсуждали амбициозную цель – достижение мирного соглашения между Россией и Украиной уже к марту. Однако эти сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевым вопросам, прежде всего по территориям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

США поставили амбициозную цель: к какому месяцу будут добиваться завершения войны в Украине

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным агентства, в рамках обсуждаемой схемы возможное соглашение планируется вынести на всенародный референдум, который может пройти одновременно с национальными выборами. Американская переговорная группа во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером во время встреч в Абу-Даби и Майами настаивала на том, что голосование следует провести как можно раньше.

Источники утверждают, что американская сторона объясняет спешку приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. По их словам, по мере усиления внутриполитической повестки у администрации Трампа будет меньше времени и политического ресурса для продвижения мирного соглашения.

При этом возможность проведения выборов и референдума в мае украинские источники назвали нереалистичной. Хотя организационно голосование можно подготовить менее чем за полгода, для этого потребуются изменения в законодательстве, поскольку подобные процедуры запрещены во время военного положения.

Позиция Киева, как отмечается, остается неизменной: любые договоренности невозможны без четких гарантий безопасности со стороны США и их партнеров. Главным же препятствием к миру источники называют отсутствие прогресса в территориальном вопросе, в частности по Донбассу, а также разногласия вокруг контроля над Запорожской АЭС.

Читайте также на портале "Комментарии" — закончился второй раунд переговоров в Абу-Даби. На этот раз достаточно скупа информация об их результатах. Едва ли не единственным из которых считается первый в этом году обмен военнопленными. Каковы на самом деле итоги этих переговоров и приблизили ли они хотя бы на йоту Украину к миру? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-aims-march-peace-deal-ukraine-quick-elections-sources-say-2026-02-06/
Теги:

Новости

Все новости