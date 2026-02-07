США поставили амбициозную цель: к какому месяцу будут добиваться завершения войны в Украине

Американские и украинские переговорщики в последние недели обсуждали амбициозную цель – достижение мирного соглашения между Россией и Украиной уже к марту. Однако эти сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевым вопросам, прежде всего по территориям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным агентства, в рамках обсуждаемой схемы возможное соглашение планируется вынести на всенародный референдум, который может пройти одновременно с национальными выборами. Американская переговорная группа во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером во время встреч в Абу-Даби и Майами настаивала на том, что голосование следует провести как можно раньше.

Источники утверждают, что американская сторона объясняет спешку приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. По их словам, по мере усиления внутриполитической повестки у администрации Трампа будет меньше времени и политического ресурса для продвижения мирного соглашения.

При этом возможность проведения выборов и референдума в мае украинские источники назвали нереалистичной. Хотя организационно голосование можно подготовить менее чем за полгода, для этого потребуются изменения в законодательстве, поскольку подобные процедуры запрещены во время военного положения.

Позиция Киева, как отмечается, остается неизменной: любые договоренности невозможны без четких гарантий безопасности со стороны США и их партнеров. Главным же препятствием к миру источники называют отсутствие прогресса в территориальном вопросе, в частности по Донбассу, а также разногласия вокруг контроля над Запорожской АЭС.

