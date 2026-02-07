О чем говорит новый дедлайн окончания войны от Трампа: как быть Украине

Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины к началу лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами. Еще ранее издание "Reuters" написало, что американские и украинские переговорщики в последние недели обсуждали амбициозную цель – достижение мирного соглашения между Россией и Украиной уже до марта. Следует ли Украине подстраиваться под администрацию Трампа, которая хотела бы видеть прогресс в урегулировании войны? Какова вероятность того, что к началу лета действительно может быть решен вопрос с завершением войны? Издание разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Надежд на то, что американцы реально добьются успеха в завершении войны к лету – нет

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук так прокомментировал ситуацию:

"Пока кажется, что завершение войны к началу лета – это скорее определенные американские пожелания, а не реальность. Понятно, почему они этого хотят, потому что с точки зрения администрации Трампа завершение войны к началу лета – критически важно в контексте избирательной кампании по выборам в Конгресс. То есть, с одной стороны, администрации Трампа потребуется какая-то победа, которую можно будет продать избирателям. С другой стороны, после лета им будет уже явно не до переговоров России и Украины. Их будет больше интересовать внутриполитический вопрос. Поэтому, если бы все эти вопросы с переговорами не завершились, все равно американцы летом будут меньше заниматься этим направлением".

По словам политолога, россияне это прекрасно понимают, манипулируют американцами, постоянно вбрасывая новые требования. Расчет России – демонстрировать желание завершить войну, без реального подобного желания, дотянуть до лета и там уже просто как-то делать вид, что ничего не происходит.

"Что касается Украины, то очевидно, что Украина стремится, с одной стороны, отстаивать свои интересы, но делать это максимально мягко, не входя в прямую конфронтацию с администрацией Трампа. Украина демонстрирует лояльность ко всем инициативам администрации Трампа, выжидая, куда, как говорится, ситуация выведет. Пока что и Украина, и Россия стремятся улучшить свои условия на переговорах. Соответственно, надежд на то, что американцы реально добьются успеха в завершении войны к лету – нет. Больше смахивает на то, что нас будут ждать очередные истерики от Трампа, очередные рассказы о нехватке карт и так далее", – отметил Петр Олещук.

По его мнению, ситуацию можно было бы изменить, если бы администрация Трампа посерьезнее нажала на Россию в контексте принятия достаточно компромиссных условий, предусматривающих замораживание боевых действий по линии фронта. Но администрация Трампа не хочет этого делать, потому что они, очевидно, надеются на какие-то хорошие отношения с Россией в будущем и потому не хотят как-то слишком давить на Путина. Хозяин Кремля это понимает. Поэтому наглеет и постоянно все больше и больше использует терроризм как средство давления на Украину.

Результат этой войны будет определяться не искусственными дедлайнами

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что Украине не следует подстраиваться под администрацию Трампа, которая хотела бы видеть прогресс в урегулировании войны Украина-РФ до конца весны 2026 года.

Эксперт говорит, что интерес администрации Трампа ясен в таких дедлайнах. Ведь очень хочется иметь аргументы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. "Дональд Трамп как лидер Республиканской партии закончил сотни войн в мире, а потому голосуйте за представителя Республиканской партии, несущей мир и снижающий цену внешней политики".

"Что касается угроз администрации Трампа, которые сводятся к возможности оставить один на один из РФ, то они не убедительны, как с точки зрения формальной логики, так и важности PURL для внутренней политики США. Если ты в любом случае остаешься один на один в конце, то смысла тебе слушать сторону, угрожающую тебе оставить один на один с врагом нет. Работает обычно не отрицательное поощрение (если ты не делаешь чего-то невыгодного себе то будешь сам), а положительное поощрение, когда в ответ на твои определенные шаги (возможно не всегда легкие) ты что-то получаешь. Так же PURL есть коммерционализация помощи Украине очень выгодна Дональду Трампу и Республиканской партии внутриполитически — это хороший аргумент к националистическим настроениям американцев. Можно рассказывать о том, как США помогают Украине, но еще и имеют от того коммерческую выгоду — в противовес администрации Байдена, которая финансировала поддержку Украине за деньги налогоплательщиков США", – отметил эксперт.

Подытоживая Николай Белесков отметил, что в целом же результат этой войны и временные рамки урегулирования будут определяться не искусственными дедлайнами исходя из внутриполитической логики США, а способностью как Украины, так и РФ поддерживать наработанную в 2024-25 годах собственную военную стратегию.

Читайте также на портале "Комментарии" – позиция РФ здесь ни при чем: Зеленский назвал главное условие мира.