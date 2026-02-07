О чем говорит новый дедлайн окончания войны от Трампа: как быть Украине

Рубрики
Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины к началу лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами. Еще ранее издание "Reuters" написало, что американские и украинские переговорщики в последние недели обсуждали амбициозную цель – достижение мирного соглашения между Россией и Украиной уже до марта. Следует ли Украине подстраиваться под администрацию Трампа, которая хотела бы видеть прогресс в урегулировании войны? Какова вероятность того, что к началу лета действительно может быть решен вопрос с завершением войны? Издание разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук так прокомментировал ситуацию:
По словам политолога, россияне это прекрасно понимают, манипулируют американцами, постоянно вбрасывая новые требования. Расчет России – демонстрировать желание завершить войну, без реального подобного желания, дотянуть до лета и там уже просто как-то делать вид, что ничего не происходит.
По его мнению, ситуацию можно было бы изменить, если бы администрация Трампа посерьезнее нажала на Россию в контексте принятия достаточно компромиссных условий, предусматривающих замораживание боевых действий по линии фронта. Но администрация Трампа не хочет этого делать, потому что они, очевидно, надеются на какие-то хорошие отношения с Россией в будущем и потому не хотят как-то слишком давить на Путина. Хозяин Кремля это понимает. Поэтому наглеет и постоянно все больше и больше использует терроризм как средство давления на Украину.
Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что Украине не следует подстраиваться под администрацию Трампа, которая хотела бы видеть прогресс в урегулировании войны Украина-РФ до конца весны 2026 года.
Эксперт говорит, что интерес администрации Трампа ясен в таких дедлайнах. Ведь очень хочется иметь аргументы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. "Дональд Трамп как лидер Республиканской партии закончил сотни войн в мире, а потому голосуйте за представителя Республиканской партии, несущей мир и снижающий цену внешней политики".
Подытоживая Николай Белесков отметил, что в целом же результат этой войны и временные рамки урегулирования будут определяться не искусственными дедлайнами исходя из внутриполитической логики США, а способностью как Украины, так и РФ поддерживать наработанную в 2024-25 годах собственную военную стратегию.
