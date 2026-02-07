Зеленський розкрив, який план пропонують США на переговорах України та РФ

Рубрики
Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку. Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.
Президент зазначив, що переговорники Трампа говорять про бажання завершити війну приблизно до червня і працюють над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.
Він додав, що на позицію США можуть впливати і внутрішньополітичні чинники, зокрема майбутні виборчі процеси та робота Конгресу.
При цьому український лідер уточнив, що до Києва не надходили повідомлення про можливий вихід США з переговорного процесу, якщо війна не завершиться у визначений термін.
На його думку, присутність США у переговорному процесі є важливою для всіх сторін.
Зеленський наголосив, що Україна давно пропонує створити чіткий покроковий план – Sequence Plan, який визначатиме дії сторін та тимчасові рамки виконання домовленостей.
