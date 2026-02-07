Зеленський розкрив, який план пропонують США на переговорах України та РФ

Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку. Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент зазначив, що переговорники Трампа говорять про бажання завершити війну приблизно до червня і працюють над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.

"Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа і, ймовірно, тиснуть на сторони саме згідно з таким графіком", — зазначив Зеленський.

Він додав, що на позицію США можуть впливати і внутрішньополітичні чинники, зокрема майбутні виборчі процеси та робота Конгресу.

При цьому український лідер уточнив, що до Києва не надходили повідомлення про можливий вихід США з переговорного процесу, якщо війна не завершиться у визначений термін.

"Я такого не отримував від переговорної команди. Звичайно, бажано, щоби американці не виходили", — сказав він.

На його думку, присутність США у переговорному процесі є важливою для всіх сторін.

Зеленський наголосив, що Україна давно пропонує створити чіткий покроковий план – Sequence Plan, який визначатиме дії сторін та тимчасові рамки виконання домовленостей.

"Ми хочемо, щоб усі розуміли, на що йдуть сторони і в які терміни. Ми дійсно хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку", — наголосив президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США поставили амбітну мету: до якого місяця добиватимуться завершення війни в Україні.