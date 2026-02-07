logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський розкрив, який план пропонують США на переговорах України та РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський розкрив, який план пропонують США на переговорах України та РФ

Президент наголосив, на позицію США щодо України можуть впливати внутрішньополітичні чинники, зокрема майбутні виборчі процеси та робота Конгресу

7 лютого 2026, 11:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку. Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

Зеленський розкрив, який план пропонують США на переговорах України та РФ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент зазначив, що переговорники Трампа говорять про бажання завершити війну приблизно до червня і працюють над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.

"Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа і, ймовірно, тиснуть на сторони саме згідно з таким графіком", — зазначив Зеленський.

Він додав, що на позицію США можуть впливати і внутрішньополітичні чинники, зокрема майбутні виборчі процеси та робота Конгресу.

При цьому український лідер уточнив, що до Києва не надходили повідомлення про можливий вихід США з переговорного процесу, якщо війна не завершиться у визначений термін.

"Я такого не отримував від переговорної команди. Звичайно, бажано, щоби американці не виходили", — сказав він.

На його думку, присутність США у переговорному процесі є важливою для всіх сторін.

Зеленський наголосив, що Україна давно пропонує створити чіткий покроковий план – Sequence Plan, який визначатиме дії сторін та тимчасові рамки виконання домовленостей.

"Ми хочемо, щоб усі розуміли, на що йдуть сторони і в які терміни. Ми дійсно хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку", — наголосив президент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США поставили амбітну мету: до якого місяця добиватимуться завершення війни в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини