Зеленский раскрыл, какой план предлагают США на переговорах Украины и РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, переговорщики Трампа говорят о желании завершить войну примерно до июня и работают над формированием четкого графика переговорного процесса.
Он добавил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.
При этом украинский лидер уточнил, что в Киев не приходили сообщения о возможном выходе США из переговорного процесса, если война не завершится в определенные сроки.
По его мнению, присутствие США в переговорном процессе является важным для всех сторон.
Зеленский подчеркнул, что Украина давно предлагает создать четкий пошаговый план — Sequence Plan, который будет определять действия сторон и временные рамки выполнения договоренностей.
Читайте также на портале "Комментарии" — США поставили амбициозную цель: к какому месяцу будут добиваться завершения войны в Украине.