Зеленский раскрыл, какой план предлагают США на переговорах Украины и РФ
Зеленский раскрыл, какой план предлагают США на переговорах Украины и РФ

Президент подчеркнул, на позицию США по Украине могут влиять внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса

7 февраля 2026, 11:25
Автор:
Кравцев Сергей

Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Зеленский раскрыл, какой план предлагают США на переговорах Украины и РФ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, переговорщики Трампа говорят о желании завершить войну примерно до июня и работают над формированием четкого графика переговорного процесса.

"Американцы предлагают сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику", — отметил Зеленский.

Он добавил, что на позицию США могут влиять и внутриполитические факторы, в частности предстоящие избирательные процессы и работа Конгресса.

При этом украинский лидер уточнил, что в Киев не приходили сообщения о возможном выходе США из переговорного процесса, если война не завершится в определенные сроки.

"Я такого не получал от переговорной команды. Конечно, желательно, чтобы американцы не выходили", — сказал он.

По его мнению, присутствие США в переговорном процессе является важным для всех сторон.

Зеленский подчеркнул, что Украина давно предлагает создать четкий пошаговый план — Sequence Plan, который будет определять действия сторон и временные рамки выполнения договоренностей.

"Мы хотим, чтобы все понимали, на что идут стороны и в какие сроки. Мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность", — подчеркнул президент.

