Позиція РФ тут ні до чого: Зеленський назвав головну умову миру

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що підписання гарантій безпеки має стати першим і принциповим кроком на шляху до завершення війни. За його словами, саме безпекові домовленості є фундаментом довіри між Україною та міжнародними партнерами й основою для подальших політичних рішень.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави підкреслив, що Київ зацікавлений спочатку закріпити реальні гарантії безпеки, а вже після цього переходити до підписання інших документів. Це, за його словами, питання не лише справедливості, а й стратегічної надійності партнерських відносин.

Водночас Зеленський визнав, що Росія, ймовірно, не зацікавлена в укладанні Україною окремих безпекових угод зі Сполученими Штатами Америки. Однак позиція Кремля не матиме жодного впливу на рішення Києва.

Президент чітко заявив, що Україна не обговорюватиме свої безпекові домовленості з Росією й діятиме відповідно до власних національних інтересів. Незалежно від того, кому це подобається, а кому — ні, Україна продовжить курс на отримання надійних гарантій безпеки від партнерів.

Зеленський також наголосив, що без чітких і дієвих гарантій безпеки неможливо говорити про реальне завершення війни. Саме тому це питання залишається ключовим у переговорах і визначатиме подальший хід політичних та дипломатичних процесів.

Варто зазначати, у ході цього ж спілкування з журналістами президент зауважив, що Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку.

Президент зазначив, що переговорники Трампа говорять про бажання завершити війну приблизно до червня і працюють над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.

"Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа і, ймовірно, тиснуть на сторони саме згідно з таким графіком", — зазначив Зеленський.



