Позиция РФ здесь ни при чем: Зеленский назвал главное условие мира

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что подписание гарантий безопасности должно стать первым и принципиальным шагом на пути к завершению войны. По его словам, именно договоры безопасности являются фундаментом доверия между Украиной и международными партнерами и основой для дальнейших политических решений.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что Киев заинтересован сначала закрепить реальные гарантии безопасности, а уже после этого переходить к подписанию других документов. Это, по его словам, вопрос не только справедливости, но и стратегической надежности партнерских отношений.

В то же время Зеленский признал, что Россия, вероятно, не заинтересована в заключении Украиной отдельных договоров безопасности с Соединенными Штатами Америки. Однако позиция Кремля не повлияет на решение Киева.

Президент четко заявил, что Украина не будет обсуждать свои договорности безопасности с Россией и будет действовать в соответствии с собственными национальными интересами. Независимо от того, кому это нравится, а кому нет, Украина продолжит курс на получение надежных гарантий безопасности от партнеров.

Зеленский также отметил, что без четких и действенных гарантий безопасности невозможно говорить о реальном завершении войны. Поэтому этот вопрос остается ключевым в переговорах и будет определять дальнейший ход политических и дипломатических процессов.

Следует отметить, что в ходе этого общения с журналистами президент отметил, что Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины к началу лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.

Президент отметил, что переговорщики Трампа говорят о желании завершить войну примерно до июня и работают над формированием четкого графика переговорного процесса.

"Американцы предлагают сторонам завершить войну к началу этого лета и, вероятно, давят на стороны именно по такому графику", — отметил Зеленский.



