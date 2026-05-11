"Полтавський палій" заявив про СЗЧ і пригрозив підпалити ТЦК

Віталій Чепурко, відомий як "полтавський палій" заявив, що самовільно залишив військову частину та нібито має намір підпалити обласний територіальний центр комплектування у Полтавській області.

"Полтавський палій". Фото з відкритих джерел

Віталій Чепурко у соцмережах опублікував відео на стверджує, що дав обіцянку "пацанам на 25-й зоні" підпалити обласний ТЦК. Наразі невідомо, коли саме було записане відео та де зараз перебуває чоловік.

"Я не дарма пішов у СЗЧ. Я обіцяв хлопцям, що спалю Полтавський ТЦК", – сказав Чепурко.

Ще на початку 2026 року Віталій Чепурко повідомляв, що добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України. Тоді він заявляв, що хоче пройти навчання та воювати проти російських окупантів.

"Що дракончики, "палій" добровільно пішов воювати. Буду мочить гадів, палити, щоб вони бігали, суїтилися, питалися руками потушити, а воно ще дужче горіло. Всім удачі. Слава Україні. Героям слава", — сказав тоді Чепурко на відео.

Скільки часу він перебував на службі та за яких обставин залишив частину, офіційно не повідомляється.

Популярність Чепурко отримав понад десять років тому після серії підпалів у Полтаві. Тоді чоловік сам телефонував рятувальникам перед займаннями та знімав свої дії на відео. Саме після цього у мережі поширився мем із його фразою про те, що йому "нравиться, як воно горить".

Офіційної реакції правоохоронних органів або представників ТЦК на момент публікації не було.

