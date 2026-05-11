Реформа мобілізації в Україні: що буде замість ТЦК та як зміняться правила служби

В Україні готують одну з найбільших реформ системи мобілізації від початку повномасштабної війни. У центрі змін буде трансформація територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які останні роки стали об’єктом суспільної критики через скандали, конфлікти на вулицях та моментів з "бусифікацією".

Реформа мобілізації в Україні.

Про підготовку нової моделі роботи повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела у владі та оборонному секторі. За інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський 1 травня анонсував новий етап реформування оборонної системи, одним із ключових елементів якого стане саме оновлення ТЦК.

Замість нинішніх центрів комплектування можуть створити "Офіси резерву+". Їх планують розділити на два окремі напрямки: мобілізаційний та соціальний. Перший відповідатиме за військовий облік, рекрутинг, підписання контрактів і відбір кандидатів до війська. Другий напрямок буде зосередженій на допомогу пораненим військовим, сім’ям загиблих, оформлення документів та соціальні виплати.

У Міноборони також хочуть частково перевести ці процеси у цифровий формат, щоб скоротити бюрократію та зменшити навантаження на військових. Окремо влада планує створити спеціальні хаби комплектування. Саме там військовозобов’язані проходитимуть військово-лікарську комісію, психологічну оцінку та перевірку документів. Таким чином уряд намагається зробити систему мобілізації більш структурованою та менш хаотичною.

За даними журналістів, після початку повномасштабної війни до офісу омбудсмана надійшло майже 12 тисяч скарг щодо порушення прав громадян під час мобілізації. Значна частина звернень стосувалася саме діяльності ТЦК.

У рамках реформи також обговорюють нові підходи до служби, контракти для військових та механізми майбутньої демобілізації. Водночас остаточних рішень поки немає. Концепцію ще доопрацьовують Міністерство оборони, Генеральний штаб та Офіс президента.

Як пише "УП", у владі сподіваються, що реформа допоможе знизити суспільну напругу навколо мобілізації та зробить правила служби більш зрозумілими для громадян. Після завершення підготовки зміни планують оформити у вигляді окремого законопроєкту для Верховної Ради.

