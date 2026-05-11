Реформа мобилизации в Украине: что будет вместо ТЦК и как изменятся правила службы

В Украине готовят одну из самых больших реформ системы мобилизации с начала полномасштабной войны. В центре перемен будет трансформация территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые в последние годы стали объектом общественной критики из-за скандалов, конфликтов на улицах и моментов с "бусификацией".

О подготовке новой модели работы сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники во власти и оборонном секторе. По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский 1 мая анонсировал новый этап реформирования оборонной системы, одним из ключевых элементов которого станет обновление ТЦК.

Вместо нынешних центров комплектования могут создать "Офисы резерва+". Их планируют разделить на два отдельных направления: мобилизационное и социальное. Первый будет отвечать за военный учет, рекрутинг, подписание контрактов и отбор кандидатов в армию. Второе направление будет сосредоточено на помощи раненым военным, семьям погибших, оформлению документов и социальным выплатам.

В Минобороны хотят частично перевести эти процессы в цифровой формат, чтобы сократить бюрократию и уменьшить нагрузку на военных. Отдельно власти планируют создать специальные хабы комплектования. Там военнообязанные будут проходить военно-врачебную комиссию, психологическую оценку и проверку документов. Таким образом, правительство пытается сделать систему мобилизации более структурированной и менее хаотичной.

По данным журналистов, после начала полномасштабной войны в Офис омбудсмана поступило почти 12 тысяч жалоб о нарушении прав граждан во время мобилизации. Значительная часть обращений касалась именно деятельности ТЦК.

В рамках реформы также обсуждают новые подходы к службе, контракты для военных и механизмы предстоящей демобилизации. В то же время, окончательных решений пока нет. Концепцию дорабатывают еще Министерство обороны, Генеральный штаб и Офис президента.

Как пишет "УП", во власти надеются, что реформа поможет снизить общественное напряжение вокруг мобилизации и сделает правила службы более понятными гражданам. После завершения подготовки изменения планируется оформить в виде отдельного законопроекта для Верховной Рады.

