Затримання керівника ТЦК у Житомирі: військові відреагували на корупційний скандал

Після затримання тимчасового виконувача обов’язків керівника Житомирського обласного ТЦК та СП українські військові виступили з жорсткою заявою щодо неприпустимості корупції в умовах війни.

Реакція військових на затримання керівника ТЦК у Житомирі. Фото з відкритих джерел

Як повідомила Служба безпеки України, керівника ТЦК у Житомирі викрили під час отримання неправомірної вигоди від підприємця. За даними слідства, він вимагав кошти в обмін на обіцянку не мобілізувати працівників бізнесу.

Реакція військових з’явилася після оприлюднення заяви СБУ. Оперативне командування "Північ" опублікувало допис, у якому вказали, що будь-які прояви корупції є несумісними з принципами військової служби, особливо під час воєнного стану.

"Порушення антикорупційного законодавства, особливо в умовах воєнного стану, несумісні з принципами честі, відповідальності, законності та військової дисципліни. Оперативне командування "Північ" повністю сприяє правоохоронним органам і наголошує: жодні посади, звання чи попередні заслуги не можуть бути виправдані корупцією", — йдеться в заяві.

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, справа почалася після звернення підприємця, який шукав законні механізми бронювання працівників. Натомість, за версією слідства, він отримав пропозицію від керівника Житомирського ТЦК платити за "імунітет" від мобілізації.

За даними ЗМІ, з жовтня 2025 року посаду начальника Житомирського обласного ТЦК і СП обіймає полковник Олексій Трофименко. До цього він керував Полтавським ОТЦК. Трофименко з 2014 по 2023 рік воював на сході та має орден Богдана Хмельницького.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Раді хапаються за голову: говорять, що беззаконня ТЦК переходить всі межі.