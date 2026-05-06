Задержание руководителя ТЦК в Житомире: военные отреагировали на коррупционный скандал

После задержания временного исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного ТЦК и СП украинские военные выступили с жестким заявлением о недопустимости коррупции в условиях войны.

Как сообщила Служба безопасности Украины, руководителя ТЦК в Житомире разоблачили при получении неправомерной выгоды от предпринимателя. По данным следствия, он потребовал средства в обмен на обещание не мобилизовать работников бизнеса.

Реакция военных последовала после обнародования заявления СБУ. Оперативное командование "Север" опубликовало сообщение, в котором указали, что любые проявления коррупции несовместимы с принципами военной службы, особенно во время военного положения.

"Нарушения антикоррупционного законодательства, особенно в условиях военного положения, несовместимы с принципами чести, ответственности, законности и военной дисциплины. Оперативное командование "Север" полностью способствует правоохранительным органам и подчеркивает: никакие должности, звания или предварительные заслуги не могут быть оправданы коррупцией", — говорится в заявлении.

По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, дело началось после обращения предпринимателя, который искал законные механизмы бронирования работников. По версии следствия, он получил предложение от руководителя Житомирского ТЦК платить за "иммунитет" от мобилизации.

По данным СМИ, с октября 2025 года должность начальника Житомирского областного ТЦК и СП занимает полковник Алексей Трофименко. До этого он руководил Полтавским ОТЦК. Трофименко с 2014 по 2023 год воевал на востоке и имеет орден Богдана Хмельницкого.

