logo

BTC/USD

81700

ETH/USD

2369.89

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Задержание руководителя ТЦК в Житомире: военные отреагировали на коррупционный скандал
commentss НОВОСТИ Все новости

Задержание руководителя ТЦК в Житомире: военные отреагировали на коррупционный скандал

СБУ задержала руководителя Житомирского ОТЦК за взятку. Военные осудили коррупцию.

6 мая 2026, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После задержания временного исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного ТЦК и СП украинские военные выступили с жестким заявлением о недопустимости коррупции в условиях войны.

Задержание руководителя ТЦК в Житомире: военные отреагировали на коррупционный скандал

Реакция военных на задержание руководителя ТЦК в Житомире. Фото из открытых источников

Как сообщила Служба безопасности Украины, руководителя ТЦК в Житомире разоблачили при получении неправомерной выгоды от предпринимателя. По данным следствия, он потребовал средства в обмен на обещание не мобилизовать работников бизнеса.

Реакция военных последовала после обнародования заявления СБУ. Оперативное командование "Север" опубликовало сообщение, в котором указали, что любые проявления коррупции несовместимы с принципами военной службы, особенно во время военного положения.

"Нарушения антикоррупционного законодательства, особенно в условиях военного положения, несовместимы с принципами чести, ответственности, законности и военной дисциплины. Оперативное командование "Север" полностью способствует правоохранительным органам и подчеркивает: никакие должности, звания или предварительные заслуги не могут быть оправданы коррупцией", — говорится в заявлении.

По словам генерального прокурора Руслана Кравченко, дело началось после обращения предпринимателя, который искал законные механизмы бронирования работников. По версии следствия, он получил предложение от руководителя Житомирского ТЦК платить за "иммунитет" от мобилизации.

По данным СМИ, с октября 2025 года должность начальника Житомирского областного ТЦК и СП занимает полковник Алексей Трофименко. До этого он руководил Полтавским ОТЦК. Трофименко с 2014 по 2023 год воевал на востоке и имеет орден Богдана Хмельницкого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде хватаются за голову: говорят, что беспредел ТЦК переходит все границы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1LX56NmDWQ/
Теги:

Новости

Все новости