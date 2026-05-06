СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК: яка причина та що відомо

Служба безпеки України повідомила про затримання керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у систематичному отриманні хабарів від місцевого бізнесу. За даними слідства, посадовець організував схему, що дозволяла підприємцю уникати мобілізації своїх працівників.

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК. Фото: СБУ

Як встановили правоохоронці СБУ, чиновник Житомирського обласного ТЦК вимагав регулярну "абонплату" за те, щоб не проводити мобілізаційні заходи щодо співробітників компанії. В обмін на гроші він обіцяв забезпечити "імунітет", який передбачав уникнення перевірок з боку мобільних груп ТЦК та безперешкодне пересування через блокпости.

Слідчі задокументували кілька епізодів передачі неправомірної вигоди. Після отримання чергової суми хабаря посадовця затримали "на гарячому". За інформацією правоохоронців, він також вимагав списки працівників з персональними даними, щоб контролювати ситуацію у разі їхньої перевірки.

Як зазначив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, історія почалася з того, що підприємець звернувся за консультацією щодо законного бронювання персоналу. Однак замість офіційної процедури отримав пропозицію від керівника Житомирського обласного ТЦК платити за уникнення мобілізації для своїх працівників.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що масштабні перевірки ТЦК показали збагачення колишніх та чинних посадовців терцентрів.

Також "Коментарі" писали, що у Раді запропонували обнулити довідки про інвалідність і запровадити платне бронювання від мобілізації.